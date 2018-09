Expectación ante la sentencia para Pablo Alberdi y Jorge Merino por el 14N Jorge Merino, a su llegada al juzgado, hoy / N.I. Casi cinco meses han pasado desde el juicio a los encausados y hoy se conocerá la resolución LA RIOJA Martes, 4 septiembre 2018, 09:31

A las puertas de los juzgados de Logroño hay en estos momentos mucha expectación por la sentencia del juicio a Pablo Alberdi y Jorge Merino por los hechos ocurridos el 14 de noviembre del 2012. Casi cinco meses han pasado desde el juicio a los encausados y hoy se conocerá la resolución.

A la puerta de los juzgados se encontraba un centenar de amigos y familiares de los acusados, que han sido recibidos con gritos y aplusos de ánimo. Los allí presentes reconocían los nervios y la incertidubre ante la decisión de la jueza.

El juicio, que se desarrolló en tres jornadas, finalizó el pasado 11 de abril con los informes de las partes y las palabras de Jorge Merino, que quiso señalar lo duros que han sido estos años, durante tres de los cuales se le llegaron a pedir hasta nueve años de prisión.

La última sesión de las tres que compusieron la vista se inició con la renuncia a la declaración de dos testigos que quedaban y con las conclusiones finales. Si las defensas esperaban que las acusaciones retiraran los cargos, según dijo luego una de ellas, esto no sucedió. El fiscal modificó en parte su relato de los hechos para quitar algunas de las afirmaciones que entendió en su escrito provisional que decía Jorge Merino en su alocución pública y para modificar un supuesto acto de Pablo Alberdi en El Espolón, al que achacaba haber dado con una pancarta al inspector jefe del operativo policial y haber dicho, una vez detenido, «si no me soltáis no salís vivos».

Al final, mantuvo los delitos de desórdenes públicos para ambos y el de atentado para Alberdi, si bien a este último le retiró la pena solicitada por lesiones. En resumen: dos años para Merino y cinco y nueve meses para Alberdi.

El letrado de Alberdi criticó que se incluyeran hechos nuevos, pero el fiscal se negó a retirarlos. La juez se interesó por si deseaban la suspensión del juicio si entendían que se daba indefensión, pero las defensas rechazaron parar la vista, según publicaba Diario LA RIOJA.

Pablo Alberdi y Jorge Merino han recibido numerosas muestras de apoyo durante todos estos años gracias a la plataforma Stop Represión, que ha recogido casi veinte mil firmas y ha logrado que su caso se conozca en toda España. Hoy, esperan con incertidumbre una sentencia que marcará su futuro.

.