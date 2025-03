San Servando demandó por «acoso laboral» a su jefe antes de su despido

La exdirectora de la Fundación para la Transformación de La Rioja (FTR), Nuria San Servando, se considera una «víctima política» del PP y sostiene ... que su despido, que se encuentra judicializado al no aceptar los 20 días por año que ofreció la propia Fundación, es «nulo».

San Servando, que tal y como informó ayer Diario LA RIOJA fue despedida el pasado mes de octubre, asegura además que antes de que se materializara el despido presentó una demanda por acoso laboral contra su jefe y actual director de la Fundación para la Transformación, Arturo Colina, nombrado con el actual Ejecutivo de Gonzalo Capellán: «He sido acosada por razones políticas y así consta en dos denuncias ante la inspección laboral y también en la demanda ante el juzgado, que están a la espera de resolución», asegura.

San Servando, actual concejala liberada del Ayuntamiento de Arnedo por el PSOE, comenzó a trabajar en la Fundación Riojana de la Innovación (FRI) en el año 2010, entonces una entidad público-privada, y en 2019, con el Gobierno de Concha Andreu, fue ascendida a directora de la misma y se convirtió en una persona de su círculo de confianza. Andreu, en pleno proceso de acceso y gestión de los fondos europeos, reconvirtió la antigua FRI en la Fundación para la Transformación de La Rioja (FTR), pero ya como una entidad 100% pública, es decir, de diferente naturaleza jurídica.

Un caso único

San Servando fue subrogada por la nueva fundación y paso del sector privado a ser empleada del sector público. De hecho, se convirtió en la única directora de sociedades y entidades paralelas a la administración pública con un salario de alto cargo (hasta su despido cobraba unos 65.000 euros anuales) y un contrato indefinido, en lugar de uno de alta dirección (de confianza) y sin derecho a indemnización, que es lo habitual en estos casos.

La actual concejal de Arnedo continuó como directora de la Fundación para la Transformación hasta agosto de 2023, cuando fue sustituida, con el cambio de gobierno, por Arturo Colina: «No cuestiono que me cesaran como directora, aunque creo que tampoco se siguió el procedimiento legal, pero yo llevaba 14 años trabajando, es decir, era una empleada fija como personal laboral y, de hecho, sólo me han echado a mí mientras que han contratado a doce nuevas personas». Nuria San Servando tiene claro que se «trata de un caso claro de persecución política» y asegura en este sentido que «he trabajado en la fundación con los gobiernos de Pedro Sanz y José Ignacio Ceniceros (PP) y también con el de Andreu, pero ahora estaba claro que querían echarme por sectarismo».

En los tribunales

El despido, tal y como informó también ayer Diario LA RIOJA, ha sido tramitado como procedente por la fusión entre las fundaciones (la de Transformación y el Envase) tras el proceso de adelgazamiento que emprendió el Gobierno de Capellán respecto a las estructuras para la gestión de fondos europeos de su antecesora.

Así las cosas, la procedencia del despido se justificaría en la amortización del puesto de trabajo que desempeñaba San Servando, con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo en el acto de conciliación, por lo que el asunto está judicializado al argumentar la trabajadora que se trata en realidad de un despido «nulo».

En este sentido, San Servando insiste en que lo sucedido es por cuestiones «políticas» y asegura que «ya en enero de 2024, el consejero Alfonso Domínguez y el actual director de la FTR, Arturo Colina, me plantearon que querían que me fuera y me ofrecieron más de 100.000 euros como si fuera un despido improcedente». «Recientemente incluso –continúa–, el abogado de la Fundación para la Transformación ofreció al mío duplicar la indemnización por despido hasta los 120 días por año trabajado [más de 200.000 euros], pero nosotros seguimos considerando que se trata de un despido nulo, y agravado además por una situación de acoso para que me fuera de mi puesto de trabajo».