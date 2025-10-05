Música, suciedad, cortes de tráfico... las quejas de hoy del teléfono del Lector

La primera llamada del día llega de un vecino de Logroño que expresa su malestar por la constante ocupación del paseo de El Espolón. Señala ... que «nunca está libre, siempre hay alguna feria, exposición o evento montado». A su juicio, «da la sensación de que se ha convertido en un recinto ferial permanente», lo que impide disfrutar de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad en su forma habitual. Además, considera que «los visitantes que llegan a Logroño deberían poder conocer este lugar tal y como es realmente, no lleno de estructuras temporales que le restan encanto». Concluye pidiendo al Ayuntamiento que «dé un respiro al paseo y limite el número de actividades que se instalan allí a lo largo del año».

Tres euros por una caña en Logroño

Turno ahora para el mensaje de un comunicante que denuncia «los altísimos precios de los bares» de Logroño. En este caso, considera «abusivo que cobren tres euros por una caña de cerveza en uno de los bares de la calle Muro de Cervantes, sobre todo entre semana», añade. Asegura estar «indignada porque Logroño está «perdiendo su identidad, no solo en la calle Laurel que ya está perdida por completo».

Música y basura en la calle Blanco Lac

Llega otra llamada de un vecino de la calle Blanco Lac, en el barrio de El Cubo, que denuncia los ruidos y molestias que sufre muchas noches, incluso después de haberse terminado las fiestas de San Mateo. Explica que «un grupo de chavales sigue acudiendo a la calle para poner música a todo volumen desde los coches y quedarse hasta altas horas». Añade que, cuando se marchan, «dejan el suelo lleno latas, cáscaras de pipas y cajetillas de tabaco». Este vecino comenta además que «en varios de los coches se ve la L de los conductores noveles», lo que le hace pensar que «son jóvenes de apenas 18 años, que quizá no son del todo conscientes del malestar que provocan». Por ello, reclama «mayor control por parte de la Policía Local y también de sus familias», y pide que «se tomen medidas antes de que esta situación se repita cada fin de semana».

«No hay un aseo público decente»

Una vecina de Logroño denuncia en el Teléfono del Lector «que no haya un aseo público decente» en la ciudad. Mientras que en otras ciudades existen aseos autolimpiables, en la capital riojana «hay mujeres embarazadas o enfermos de próstata que se tienen que buscar la vida». La alternativa actual de estas personas es «entrar al bar más cercano y pedir permiso para usar el baño», con el riesgo de recibir un «no por respuesta».

Cercanía de Silvia Intxaurrondo

Una lectora quiere agradecer a Silvia Intxaurrondo su «cariño y cercanía» durante la firma de libros organizada por el Ateneo Riojano en Ibercaja, el pasado jueves. Destaca que «dedicó unos minutos a cada persona, escuchando y conversando con un sincero interés».

Cortes de tráfico en el barrio de La Cava

Una vecina del barrio de La Cava protagoniza la última llamada de hoy. Desea expresar su malestar por los continuos cortes de tráfico que se producen los fines de semana en la zona. Señala que «cada sábado o domingo hay algún evento organizado, ya sea una carrera de perros, de bicicletas o cualquier otra actividad», lo que provoca que «sea prácticamente imposible llegar al centro de Logroño, incluso utilizando el autobús urbano». Por ello, propone que «se trasladen a los polígonos o a zonas de la periferia, donde no interrumpan tanto la circulación ni perjudiquen a los residentes».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Los bancos no son aparcamientos de patinetes

Ampliar

Un vecino de Logroño nos remite esta fotografía, de la calle Murrieta, a la altura del número 50, para ilustrar cómo en la ciudad se utiliza el mobiliario urbano para aparcar patinetes eléctricos. Ya sea por falta de consideración o aparcamientos, esta práctica genera que «las personas mayores debemos desplazarnos a otro lugar poder sentarnos», razona.