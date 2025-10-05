LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Música, suciedad, cortes de tráfico... las quejas de hoy del teléfono del Lector

Estos son los temas que preocupan a nuestros lectores

La Rioja

Logroño

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:13

Comenta
  1. Imagen principal - El Espolón «parece un recinto ferial»

    El Espolón «parece un recinto ferial»

La primera llamada del día llega de un vecino de Logroño que expresa su malestar por la constante ocupación del paseo de El Espolón. Señala ... que «nunca está libre, siempre hay alguna feria, exposición o evento montado». A su juicio, «da la sensación de que se ha convertido en un recinto ferial permanente», lo que impide disfrutar de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad en su forma habitual. Además, considera que «los visitantes que llegan a Logroño deberían poder conocer este lugar tal y como es realmente, no lleno de estructuras temporales que le restan encanto». Concluye pidiendo al Ayuntamiento que «dé un respiro al paseo y limite el número de actividades que se instalan allí a lo largo del año».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en la circunvalación de Logroño: un herido grave al intentar cruzar por debajo de la pasarela de Las Gaunas
  2. 2

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  3. 3 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  4. 4

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  5. 5

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  6. 6

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  7. 7 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  8. 8

    La UD Logroñés suma un punto que le sabe a muy poco
  9. 9 Las mujeres de la Santa Cruz vuelven a portar a la Virgen del Rosario por Cascajos
  10. 10 Logroño se suma a otras ciudades y se manifiesta esta tarde en apoyo a Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Música, suciedad, cortes de tráfico... las quejas de hoy del teléfono del Lector

Música, suciedad, cortes de tráfico... las quejas de hoy del teléfono del Lector