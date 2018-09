Moreno: «No basta con probar la inocencia; hay que acreditar que es un montaje» L.J.R. LOGROÑO. Martes, 11 septiembre 2018, 23:32

Antes de que Pablo Alberdi y Jorge Merino salieran del juzgado tras recibir la sentencia, las caras desencajadas y algunas lágrimas de quienes les esperaban fuera anticiparon que el fallo era condenatorio. Los dos se exculparon ante los medios de comunicación y fue la letrada del segundo, Henar Moreno, quien hizo una primera valoración de urgencia de la sentencia.

«Éramos optimistas porque no solo no pudieron probar la culpabilidad de Jorge, de Pablo y de Iñaki, sino que nosotros conseguimos probar su inocencia. Con probar la inocencia no basta; hay que acreditar que esto es un montaje porque si no siempre les queda la estrategia de copiar y pegar el escrito de acusación, que es lo que hemos visto». La letrada, que anunció que recurrirán ante la Audiencia Provincial con la confianza de que allí analicen el caso «con la objetividad suficiente como para absolver a uno y a otro», también alertó del «mensaje que el fallo lanza a la ciudadanía». «Se traslada el mensaje de que siempre conviene pactar. Yo te ofrezco algo para que no ingreses en prisión, que es lo que ocurrió. Si quieres demostrar tu inocencia te juegas 5 años de prisión. Es un mensaje que nos preocupa porque atenta al derecho a un juicio justo y a un escrito de acusación conforme a la realidad».

Conocida la sentencia, Cambia Logroño, Equo La Rioja, IU La Rioja y Podemos La Rioja, en un comunicado conjunto, trasladaron su «fuerza y apoyo» a los dos condenados, denunciaron la falta de «separación de poderes» y consideraron que «queda constatado que asistimos a un juicio político, donde los diferentes movimientos sociales y sindicales, que mantenían la movilización en la calle contra los recortes que el Estado sufrió en aquellos años, eran los señalados».

La Plataforma Stop Represión, por su parte, ha convocado para este sábado una manifestación a las 18.30 horas frente al Palacio de Justicia y apuntaron que en el fallo, «la jueza se dedica a excusar las actuaciones de la Policía más que a verificar los acontecimientos».