Montes en mal estado, muchas horas extra y dos agradecimientos en el Teléfono del Lector de hoy

Agradecida por recuperar su cartera

La sección reproduce hoy para comenzar un mensaje de agradecimiento para la persona que le devolvió la cartera «con toda la documentación y 300 euros» que perdió paseando por el parque del Ebro. Según dice, la mujer que la encontró se molestó en acudir a su domicilio y entregársela personalmente. «Todavía no me lo puedo creer», señala antes de añadir que «todavía queda gente buena en el mundo».

Buena atención en el Hospital de La Rioja

Otro apunte positivo para continuar, en este caso el de otra lectora que agradece al Hospital de La Rioja «el trato recibido durante los dos meses que he tenido a mi marido ingresado en neurorehabilitación». Según dice, «el cariño ha sido inmenso» y cita a la vigilante, el personal de limpieza, los celadores, las auxiliares, la enfermera, los fisioterapeutas, la terapia ocupacional, logopeda, médicos... «Muchísimas gracias y a seguir así, me habéis ayudado muchísimo en los momentos malos, os deseo lo mejor», cierra el mensaje que suscriben Andrés y Ana.

Queja por el pago de Logroño Deporte

Vamos ahora con la llamada de otro logroñés abonado de Logroño Deporte que, aunque se ha sentido atendido siempre bien por las personas que trabajan de cara al público, ya sea en las oficinas o en las instalaciones deportivas, quiere expresar unas quejas porque «este curso ha empezado con poco acierto». Y se explica: «Hice la reserva anual de la instalación el día y la hora indicada, pero por casualidad y sin ninguna explicación, me enteré de que debía volver a hacerla al día siguiente». Además, añade que «por otro lado, al hacer uso de la instalación reservada para este curso, se me informó de que no podía pagar ni en metálico ni con los bonos adquiridos en la propia web de Logroño Deporte. La única forma de pagar era con tarjeta y en un único pago, ya seamos dos o diez personas las que vayamos a hacer uso de dicha instalación». Es por ello que solicita, «a quien corresponda, la igualdad de oportunidades de pago en todas las instalaciones municipales», aunque «no me hago ilusiones –expone– de que esta petición sea tenida en cuenta, ya que ni siquiera se dignan en contestar a mis correos electrónicos».

«Una barbaridad» las horas extras sin pagar

Un lector que ha leído en nuestro diario la información sobre las horas extraordinarias que se realizan y no se cobran señala que «es una barbaridad la cantidad que trabajo que regalamos los trabajadores y aun así tenemos que aguantar que nos digan que somos poco productivos». Él considera que «cosas así no deberían tolerarse y pide a los sindicatos y a la Administración que tomen medidas».

Caminos y montes en mal estado por las talas

Cerramos la sección con el mensaje de un visitante de los Cameros que se queja porque «hay pistas y caminos que están destrozados por las máquinas que talan y extraen los árboles de los bosques». Pide que por favor «obliguen a esas empresas a repararlos» y lamenta también «el estado en que dejan el monte tras llevarse la madera».

... y La Guindilla Un montículo peligroso en Logroño

La fotodenuncia de hoy remite a la calle Duqués de Nájera de Logroño, esquina con Vélez de Guevara. Como indica el lector que la envía, «hay un montículo de grava que sobresale del pavimento, justo tras cruzar el paso de cebra, y cada vez que pasas con el coche las ruedas patinan». «Además de ser molesto es un peligro porque porque no es un badén señalizado y el vehículo puede desviarse y provocar un accidente», dice.

