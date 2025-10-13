El Cortijo se prepara para la Marcha del vino y el chorizo asado El domingo 19 de octubre, el barrio logroñés vivirá una jornada que combina deporte y tradición riojana

Juan Marín del Río Logroño Lunes, 13 de octubre 2025, 12:37

El próximo domingo 19 de octubre, el Frontón de El Cortijo será el punto de partida de una de las citas más sabrosas y populares del otoño riojano gracias a la tercera Marcha de la Jornada del Vino y el Chorizo Asado.

La actividad comenzará a las 9.30 horas de la mañana, ofreciendo a los participantes una jornada que combina deporte, naturaleza y gastronomía. La inscripción, abierta desde el 25 de septiembre hasta las 9.00 horas del mismo día del evento, tiene un coste de 5 euros e incluye la participación en la marcha, el seguro y la degustación del chorizo asado y el vino. Quienes además quieran completar la jornada con una degustación de cinco vinos del entorno de El Cortijo, podrán hacerlo por 7 euros más.

El evento, organizado con el objetivo de fomentar el disfrute al aire libre y la convivencia vecinal, se ha convertido en una tradición esperada cada año por los logroñeses y visitantes. Además de la caminata, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo con música, un mercadillo artesanal y buen sabor, enmarcado en la esencia de la cultura riojana. La línea 6 de autobuses urbanos conectará El Cortijo con el centro logroñés desde las 8.30 horas hasta las 17.30.