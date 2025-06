Roberto G. Lastra Logroño Domingo, 15 de junio 2025, 08:20 Comenta Compartir

Jesús Pablo Romero desarrolló casi toda su vida laboral en el tercer sector rodeado de voluntarios, una senda que desde entonces decidió trazar para su ... futuro. Y el escenario necesario brotó hace dos año. «La vida me puso ese tiempo y me decidí. Quería un voluntariado muy específico, el acompañamiento a personas enfermas y lógicamente tanto en La Rioja como a nivel estatal los referentes para mí siempre han sido la Asociación Española Contra el Cáncer», explica.Tras la formación específica impartida por la entidad, Jesús Pablo inició una labor que desempeña semanalmente en el Hospital San Pedro. «Hago acompañamiento tanto a personas que están ingresadas en la cuarta planta, en Hematología, o en la tercera, en Oncología, como a los pacientes que acuden a hospitalización de día a la sesión de quimioterapia. Les informo de todos los servicios que ofrece la asociación haciendo hincapié en que es absolutamente gratuito y trabajamos en colaboración con las enfermeras», explica para resaltar el valioso 'pago' que recibe por sus servicios: «Al final vas conociendo a la gente, vas hablando con ellos de cualquier cosa y eso me ha dado la razón en lo que siempre pensé, que las personas voluntarias somos un poco egoístas, porque al final recibes más de lo que das. Yo, además de aprender a valorar la salud, recibo la satisfacción de ayudar a gente a conocer la asociación y todos los servicios y apoyos que procura... Pero sobre todo cuando coincides con ese paciente que necesita hablar, entonces... Buah. Les escuchas sobre todo, porque necesitan hablar y ser escuchados, y luego le das cuatro consejos de sentido común que ellos te agradecen y eso es una satisfacción enorme. A mí eso me llena», admite el voluntario que sospecha que «creo que inconscientemente en mi decisión de este tipo de voluntariado me ha influido que mi madre y mi hermana fallecieron de cáncer».

