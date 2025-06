El Parlamento de La Rioja aprueba la Ley de Cuidados Paliativos

Pío García Logroño Jueves, 19 de junio 2025, 19:39 | Actualizado 19:48h. Comenta Compartir

La Rioja ya dispone de una Ley de Cuidados Paliativos. El Parlamento ha aprobado esta tarde una norma que ha merecido el apoyo entusiasta de la mayoría popular y la tibieza de la oposición. Aun así, Vox e IU decidieron votar a favor, mientras que el PSOE se ha refugiado en la abstención por considerar que, en líneas generales, el texto peca de falta de ambición y resulta mejorable.

La portavoz del PP, Cristina Maiso, ha valorado un texto legal «del siglo XXI» que supera las costumbres que se venían heredando desde los años 80. «Hay que introducir la medicina paliativa de forma precoz, en el curso de enfermedades crónicas que amenazan la vida. El momento en que deben comenzarse los cuidados paliativos es muy sutil. Esa detección solo lo pueden hacer los profesionales de Atención Primaria, aunque todavia existan opciones terapeuticos».

Quizá esta sea, al menos desde el punto de vista teórico, la novedad más relevante de la ley, que trata de eliminar la asociación inmediata de los «cuidados paliativos» con una muerte cercana e inevitable. «El contenido de su articulado -ha concretado Maiso- asegura la atención integral, individualizada y continuada a los riojanos que ya no responden a tratamientos curativos y a sus familias, amplía el concepto de paliativos a enfermedades crónicas que pueden ser muy largas pero que no tienen por qué suponer el final de la vida, y garantiza la igualdad en el acceso a los cuidados paliativos, fortaleciendo los derechos de los pacientes a una atención integral con apoyo físico, emocional, social, y espiritual».

La oposición, aunque no ha formulado objeciones frontales al texto, tampoco lo ha defendido, al menos en todos sus extremos. El diputado socialista Miguel González de Legarra ha resumido la posición de su grupo: «No digo que el proyecto sea malo, digo que se queda corto. Es un texto que parece tener miedo a hablar claro y que juega con una peligrosa ambigüedad para no referirse al tramo final de la vida». Las enmiendas socialistas que quedaban vivas para su discusión en el pleno de este jueves han sido rechazadas. «Pretendíamos que esta ley fuese más clara. Los ciudadanos necesitan saber cuáles son sus derechos y los profesionales, además de sus derechos, cuáles son sus responsabilidades», ha resumido Legarra.

Entre las sugerencias socialistas figuraban la «consulta obligatoria del registro de voluntades anticipadas» y la creación de un Observatorio Riojano de la Muerte Digna que velase por que esta ley se convirtiese «en un instrumento válido y no en un trámite que vayan a guardar en un cajón, como ha sucedido con la Ley Trans».

También Vox y Podemos-IU presentaron enmiendas que no fueron atendidas. Héctor Alacid (Vox) aplaudió la forma de tramitación de la ley, con diálogo y tras haber escuchado a los protagonistas, y conminó al Gobierno a seguir por este camino. No obstante, ha señalado que «podía haber sido mejor» si se hubieran aceptado sus enmiendas, por ejemplo con las referencias a las «creencias religiosas» del paciente o la formación en bioética a los profesionales. En el caso de IU, las quejas se refirieron a las carencias de la norma. «Esta ley nos gusta, pero nos parece claramente insuficiente», ha resumido Henar Moreno. «No garantiza la cobertura 24/7, no establece las condiciones operativas para su generalización a todas las personas que la necesitan ni tampoco una atención multidisciplinar real con un profesional de referencia. No nos vale el titular vacío».