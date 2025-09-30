El IRJ lanza la segunda convocatoria del certamen de Aprendizaje-Servicio sobre salud mental El objetivo es fortalecer el bienestar emocional juvenil

La Rioja Martes, 30 de septiembre 2025, 12:10

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), a través del programa Carné Joven La Rioja, abre la segunda edición del certamen de diseño de proyectos de Aprendizaje-Servicio (ApS) sobre salud mental, en colaboración con el Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE) y la Red de Aprendizaje-Servicio de La Rioja.

Esta iniciativa quiere impulsar propuestas que integren el currículo educativo con un servicio real a la comunidad, con el fin de fomentar el cuidado y el bienestar emocional de la juventud riojana.

La convocatoria se dirige a tres ámbitos diferenciados: por un lado, los proyectos presentados por centros de Educación Primaria, centrados en alumnado de quinto y sexto curso, donde se busca que las actividades favorezcan la comprensión de la salud mental desde edades tempranas. Por otro, las propuestas de centros de Educación Secundaria Obligatoria y de Formación Profesional de Grado Básico, en las que se valora la implicación activa del alumnado adolescente en acciones de prevención y sensibilización. Y, finalmente, las iniciativas diseñadas por centros de Bachillerato, de Formación Profesional de Grado Medio o Superior, así como por entidades sociales y asociaciones sin ánimo de lucro que trabajen con jóvenes, que deberán plantear proyectos de mayor alcance y proyección comunitaria.

En cada una de estas tres modalidades se otorgará un primer premio dotado con 1.000 euros y un segundo de 500 euros para apoyar el desarrollo de los proyectos. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de noviembre a través del formulario disponible en la página web del IRJ (www.irj.es) o en la página web de Carné Joven La Rioja (www.carnejovenlarioja.com). En ambas direcciones se podrán consultar también las bases completas del certamen y el esquema de diseño que debe acompañar cada propuesta.

Edición anterior

En la edición de 2024, el CEIP María Moliner de Casalarreina fue reconocido por su proyecto 'ApS Activa-mente', enfocado en mejorar el bienestar de las personas mayores; el colegio Santa Teresa de Calahorra recibió el segundo galardón de Primaria con 'Mens sana in corpore sano'.

El certamen también reconoció el proyecto presentado por el IES Gonzalo de Berceo de Alfaro quien obtuvo el primer premio en Secundaria con 'Recetas de vida: sabores que unen generaciones'; mientras que el proyecto del IES Bartolomé Cossío 'III Milla Solidaria Yo soy IES' alcanzó el segundo premio.

En la categoría de Bachillerato y Formación Profesional, el IES Batalla de Clavijo de Logroño destacó con 'Mañana te veo' y la Fundación Pioneros fue reconocida por 'Nuevos Aires'.