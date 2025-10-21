La Rioja logroño. Martes, 21 de octubre 2025, 22:40 Comenta Compartir

Concha Andreu es, desde la media tarde de este martes, la nueva vicepresidenta segunda de la Mesa del Senado. La candidatura de la expresidenta riojana, presentada por el grupo socialista por la mañana, fue votada por el pleno de la Cámara y, tras un procedimiento secreto mediante urna, sumó 96 votos a favor y otros 148 en blanco.

La senadora por La Rioja sustituye en el cargo al expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado 5 de octubre, un día antes de cumplir los 67 años. «Como Guillermo es insustituible, intentaremos estar a la altura», contó ella misma desde la sesión plenaria. Aunque en el Senado, los socialistas están en minoría, «tengo experiencia en gobierno, en oposición... Y creo que es muy importante que La Rioja esté ahí, en el Senado», apuntó también. Pese a que «en estos momentos el Senado le hace un poco la contra al Gobierno, voy a tratar de que recupere el trabajo hacia lo territorial», añadió.

Entre las primeras felicitaciones que recibía, estaba la de Javier García, su sucesor en la Secretaría General del PSOE riojano, quien, a través de sus redes sociales decía que su nombramiento «es una gran noticia para La Rioja, para el PSOE de La Rioja y para el parlamentarismo español. ¡Tu aportación se notará! Experiencia, compromiso y ganas no te faltan».

En la Cámara alta desde las elecciones legislativas de julio de 2023, Andreu ya ocupaba la vicepresidencia segunda de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la secretaria segunda de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Además, forma parte como vocal de las comisiones de Asuntos Exteriores, Interior, Sanidad y la Mixta para la Unión Europea. Asimismo, ha sido ponente en la tramitación del proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Concha Andreu (Calahorra 1967) fue diputada del Parlamento de La Rioja de 2011 a 2024 y presidenta de La Rioja entre 2019 a 2023, la primera mujer en ocupar el cargo. Además, formó parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria de Mundo Rural de 2017 hasta 2021 y actualmente forma parte del Comité Federal del PSOE.

En el Senado, el PP tiene mayoría absoluta y en la Mesa, el órgano rector, compuesto por siete miembros (el presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios) la composición vuelve a ser de cuatro populares y tres socialistas, proporción que la muerte de Fernández Vara había dejado en cuatro a dos. El manejo de la Mesa del Senado es crucial porque permite fijar el orden del día de los plenos, calificar los escritos, declarar su admisión o inadmisión, los procedimientos, entre otras funciones.