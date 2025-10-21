El Gobierno de La Rioja licita los vuelos a Barcelona por 2,77 millones de euros Con una frecuencia estimada de dos o tres viajes semanales, y un mínimo de 100 plazas por avión, el contrato se firmaría por dos años, prorrogables por otros dos, hasta 2029

Roberto G. Lastra Logroño Martes, 21 de octubre 2025, 12:51 | Actualizado 13:40h. Comenta Compartir

Con la intención de que haya dos o tres vuelos semanales a la Ciudad Condal a partir de la próxima primavera. El Consejo de Gobierno de La Rioja, a través de la sociedad pública La Rioja 360 Grados Avanza, ha licitado en su reunión de hoy el contrato para poner en marcha la nueva ruta aérea entre Logroño y Barcelona, que contemple dos o tres vuelos semanales, con el objetivo de reforzar la conectividad de todos los riojanos con los principales destinos nacionales e internacionales, así como promover el turismo e impulsar el desarrollo económico, social y cultural de nuestra región.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, que ha adelantado que «el contrato se encuentra en pleno proceso de licitación y la apertura de ofertas se producirá en próximos días», la vigencia del contrato se prolongará desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, y cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.777.900 euros (IVA incluido), 1.331.000 euros para el año primer año y 1.439.900 euros para el segundo. No obstante, podrá prorrogarse por dos años más (2028 y 2029), a razón de 1.439.900 euros por ejercicio, lo que arrojaría un presupuesto total de 5.650.700 euros para los próximos 4 años.

Según ha detallado el consejero,el servicio, que empezará a prestarse en la primavera de 2026, incluirá un mínimo de 110 frecuencias en 2026, y de 134 frecuencias en 2027, lo que suman 244 frecuencias durante el bienio. A efectos de cálculo, cada frecuencia equivale a dos vuelos (ida y vuelta), por lo que hasta 2027 deberán realizarse al menos 488 vuelos.

Asimismo, la frecuencia mínima exigida para los dos años prorrogables será de 134 por ejercicio, por lo que a fecha 31 de diciembre de 2029 se habrán realizado por lo menos 512 frecuencias, que equivalen a 1.024 operaciones de ida y vuelta en 4 años.

El pliego, al que las empresas interesadas podrán optar con un plazo de 30 días, establece que las aeronaves deberán contar con una capacidad mínima de 100 plazas por vuelo, pudiendo incrementarse en caso de demanda, de modo que durante los dos primeros años del contrato se ofertarán al menos 48.800 asientos, que se elevarán a 102.400 en caso de prórroga. Además, los aviones dispondrán de la certificación aeronáutica compatible con el Aeropuerto Logroño-Agoncillo, ha detallado Domínguez.

Conexiones internacionales

La oferta horaria deberá facilitar la conectividad desde Barcelona con vuelos internacionales de conexión. En este sentido, se entenderá por conectividad aérea completa internacional el servicio que garantiza al pasajero una experiencia de viaje integrada desde Logroño hasta su destino final internacional, conectando necesariamente a través del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Por tanto, los pasajeros podrán contratar un billete único en conexión, de manera que adquirirán todo su itinerario (por ejemplo, Logroño-Barcelona-París) en una sola transacción y bajo un solo localizador o código de reserva. De igual modo, tendrán la posibilidad de facturar su equipaje en el aeropuerto riojano y recogerlo directamente en su destino final sin necesidad de recuperarlo y volverlo a facturar en Barcelona.

En el pliego, además de establecerse que «se valorará positivamente cuantas más conexiones con otros destinos sea capaz de operar la compañía aérea desde el aeropuerto de Barcelona», refleja que los viajeros contarán con una garantía de conexión, «de manera que la aerolínea será responsable de protegerles en caso de pérdida de un vuelo de conexión por retrasos o cancelación en el trayecto de origen. Esto implica la obligación de reubicar al pasajero en el siguiente vuelo disponible hacia su destino final sin coste adicional, ha señalado el portavoz.

Difusión de la marca Rioja

Además de garantizar la prestación del servicio aéreo, el contrato incluye la difusión de la marca turística de La Rioja a través de los distintos canales de la aerolínea adjudicataria, tanto físicos como digitales. Estas acciones reforzarán la promoción de La Rioja como destino cultural, enogastronómico y de negocios, contribuyendo a su posicionamiento en el mercado turístico nacional e internacional.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional afianza su apuesta por la conectividad aérea como palanca de desarrollo y cohesión territorial, mejorando la accesibilidad a La Rioja e integrando su aeropuerto en la red de infraestructuras que impulsan el progreso económico y turístico de la Comunidad.

Alfonso Domínguez ha mostrado la confianza del Ejecutivo regional en que haya empresas que presenten su propuesta, porque «hay licitadores similares en otros aeropuertos regionales». En este sentido, el portavoz, consultado por las diferencias con respecto a la licitación del contrato para ofrecer desde La Rioja vuelos a Londres y que quedó desierto, además de explicar que «este contrato tiene unas características esencialmente distintas», ha avanzado que «se volverá a presentar el pliego para poder vuelos internacionales desde La Rioja».