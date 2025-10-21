El Ejecutivo regional incrementa hasta los 2,2 millones las becas de movilidad universitaria La partida, que crece en 350.000 euros, prevé ayudas de 1.500 euros a cada alumno de primer y segundo curso que estudie fuera de la comunidad

Los alumnos riojanos también disfrutan de la gratuidad de la primera matrícula del primer y segundo curso en la UR y la UNED.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes, 21 de octubre, el gasto de 2.282.998 euros destinado a la convocatoria de becas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la comunidad autónoma de La Rioja, durante el curso 2025/2026. Según ha destacado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, la partida se incrementa 350.000 euros respecto al pasado curso «con la finalidad de que los alumnos puedan financiar el coste de su primera matrícula, tanto de primer como de segundo curso, por un importe máximo de 1.500 euros y sin limitaciones por nivel de renta personal o familiar».

Esta beca, junto con la gratuidad de la primera matrícula del primer y segundo curso en la UR y la UNED para el alumnado riojano, «materializa la apuesta del Gobierno regional para que todos los jóvenes puedan formarse sin limitaciones por su nivel de ingresos», ha incidido Domínguez.

La previsión es que estas ayudas lleguen aproximadamente a unos 1.500 universitarios riojanos para que puedan seguir desarrollando su formación fuera de la comunidad durante este curso. De hecho, durante el pasado curso 2024/2025, la Consejería de Educación y Empleo concedió 1.237 becas complementarias, con un importe máximo de 1.500 euros, para la realización de estudios universitarios fuera de la región, por un importe total de 1.932.998 euros.

Durante este curso, las ayudas se universalizan para llegar a todos los alumnos que se matriculen por primera vez en el primer o segundo curso de una universidad ubicada fuera de la comunidad, debido a que los estudios que realizan no se imparten con carácter presencial en La Rioja o por no haber obtenido plaza en enseñanzas disponibles de forma presencial por no alcanzar la nota de corte.

Becas ADER

Durante la reunión de hoy, el Gabinete presidido por Gonzalo Capellán también ha autorizado a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) un gasto de 330.000 euros destinado al programa de becas de formación en prácticas sobre acción exterior 2026, en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para el periodo 2025-2027.

Según ha destacado Alfonso Domínguez, las becas, que se convocarán próximamente, «forman y capacitan en comercio internacional a jóvenes licenciados, y también sirven de nexo de unión entre las empresas riojanas y los distintos países donde estén ubicados los becarios. Se busca formar a jóvenes con conocimientos en comercio exterior e idiomas en cuestiones prácticas del comercio internacional para luego poder integrarse con facilidad en los departamentos de comercio exterior de las empresas riojanas; y ofrecer información comercial (sobre aranceles, ferias, estudios de mercado, etc.) a empresas sobre los países donde estén ubicados los becarios de internacionalización».

El importe individual a percibir por las personas becadas oscilará entre los 23.500 euros y los 37.000 euros, en función del país y la ciudad destino. Durante las pasadas convocatorias (desde 2002 a 2024, todavía en curso) se han beneficiado de estas becas un total de 157 personas, de las cuales alrededor del 70% están actualmente en activo. En la actualidad hay seis becarios repartidos en Francia, EE UU, Marruecos, Italia e Irlanda, así como otro en la ADER.

Transporte interurbano deficitario

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde este martes a las dos adendas que renuevan los respectivos convenios con las empresas concesionarias del transporte de viajeros de las líneas Logroño-Montenegro de Cameros y Logroño-Nájera para compensar el déficit de explotación de 2025.

La cuantía total destinada suma 710.204,21 euros. En concreto, el Ejecutivo regional actualiza el convenio firmado con la empresa Logroza S.L. para conectar Logroño con Montenegro de Cameros con un importe total de 268.596,15 euros. Y por otro, la empresa Riojana de Autocares S.L. recibirá 441.608,06 euros en compensación por el déficit de explotación de la ruta Logroño-Nájera. Ambas adendas tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Partida de 7 millones para suministros quirúrgicos y material para el robot Da Vinci El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de este martes un gasto de 7.062.069,12 euros para la adquisición de suministros y material para los quirófanos de Oftalmología del Servicio Riojano de Salud (SERIS) y la plataforma robótica Da Vinci del área quirúrgica del Hospital San Pedro. Asimismo, se ha aprobado la inversión de 2.941.572,74 euros en otros cinco servicios sanitarios indispensables para la atención sanitaria de los ciudadanos riojanos. Según ha detallado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, en primer lugar se ha aprobado destinar de 5.388.453,66 euros a la contratación del suministro de equipos, implantes y material fungible necesario para la realización de las técnicas de cirugía oftalmológica, incluyendo todos los quirófanos de oftalmología del Seris. De las técnicas de cirugía oftalmológica base del contrato, la fundamental es la de catarata, que además de ser la más practicada, va en aumento. El periodo de ejecución se establece en 36 meses consecutivos, con previsión de inicio desde el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028. El contrato se podrá prorrogar por un periodo de 24 meses hasta alcanzar un máximo de 60 meses consecutivos, ha concretado el consejero. Además, el Gabinete ha dado el visto bueno a una inversión de 1.673.615,46 euros para prorrogar durante un año, desde el próximo 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026, el contrato del suministro de material fungible para la plataforma robótica Da Vinci del área quirúrgica del Hospital San Pedro, con Abex Excelencia Robótica, S.L. Finalmente, el portavoz ha detallado otro gasto de casi 3 millones de euros que el Consejo de Gobierno ha autorizado para la compra de material para otros cinco servicios sanitarios: 778.631,67 euros para cateterización intravascular y urología del Hospital San Pedro; 713.619,74 euros para radiología intervencionista y cirugía vascular del HUSP del complejo hospitalario logroñés; 676.499,91 euros para sistemas de determinación de glucosa en sangre capilar del Seris; 496.733,93 euros para el suministro de equipos de protección individual del Servicio Riojano de Salud; y 276.087,49 euros para bombas de infusión intravenosa del Seris.