La formación como vía para retener y atraer talento a la región

Los representantes de numerosos sectores coinciden en que falta mano de obra representa una preocupación y también la mayoría encuentra la misma respuesta a la hora de ofrecer una solución. Esta pasa por la formación. «Es fundamental que la oferta que se diseñe de FP ... y universidades se desarrolle de la mano de la empresas», se indica desde la FER. «Esto es algo esencial si queremos que la oferta formativa atienda a las demandas y a la realidad económica, así como a las nuevas formas de trabajo», se añade.

La formación resulta, por lo tanto, vital. Y todos coinciden en ello. Sin embargo existen dificultades en ámbitos como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). «A nivel nacional, entre los cursos 2015-2016 y 2023-2024, el sistema universitario ha dejado fuera a más de 34.000 jóvenes que solicitaron estudiar este grado y no pudieron hacerlo por falta de plazas», lamenta Laura Urbieta. «Aunque la oferta ha crecido en algo más del 14%, la demanda ha aumentado en un 40%, lo que ha obligado a muchos jóvenes a optar por otras carreras; aparentemente, no es tanto un problema de vocaciones si no que la oferta no está evolucionando acorde a la demanda», añade la secretaria general de la organización, quien sí incide en la escasa presencia femenina en este ámbito. «En España las mujeres representamos menos del 20% de los profesionales que conforman el sector tecnológico, y no parece que esta situación vaya a revertirse en el futuro próximo, si nos basamos en los datos de matriculaciones. Actualmente, la cifra se encuentra por debajo del 15%, muy alejados de los de los años 90, en los que estaban en torno a un 35%», concluye.

Donde sí se ha alcanzado la paridad es en el Grado de FP Dual de Construcción, que se imparte en el IES Batalla de Clavijo. «Lo pusimos en marcha con el objetivo de atraer gente joven al sector y este año hemos conseguido que el primer curso cuente con 10 chicos y 10 chicas», se congratula Juan Ramón Liébana. «Estamos muy contentos de que la mujer se esté incorporando a la obra; hasta ahora había mujeres en el sector en general, pero no en las obras en concreto», finaliza el secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja.