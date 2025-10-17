José Ramón Barbero Cadirat, Daniel Miguel Treviño y Beatriz Peñín del Río disputan la final de 'Tesis en 3 minutos' de Campus Iberus Los investigadores representan este 20 de octubre a la Universidad de La Rioja en la final del Certamen que se celebra en Zaragoza

Los investigadores José Ramón Barbero Cadirat, Daniel Miguel Treviño y Beatriz Peñín del Río disputan este lunes 20 de octubre la final del Certamen 'Tesis en 3 minutos' que se celebra en la Sala Pilar Sinués del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza a partir de las 17.00 horas.

Estos tres investigadores, que acuden en representación de la Universidad de La Rioja, competirán contra Rodrigo Aznar Salas, Carolina del Río Bueno, Paula Domínguez Lacueva, Amable García Enguita, Jaime Guerrero Belza, Silvia Buillén Marín, Ángels Llurda Mari, Silvia Mata Ajamil, Jacinto Muñoz Pardeza e Ismael Perisé Badía.

Los participantes dispondrán de tres minutos para su exposición oral, en la que deberán presentar el tema de su investigación, qué problema o poblemas han identificado, cómo su investigación contribuye a buscar una solución y qué impacto tendrá su trabajo en la sociedad en general o en la comunidad académica e investigadora en particular.

El Certamen 'Tesis en 3 minutos' está dirigido a estudiantes de Doctorado con sus tesis en fase avanzada matriculados en cualquier universidad de Campus Iberus, así como doctores recientes de esas mismas universidades.

Su objetivo es acercar la labor de los jóvenes investigadores a la sociedad y, al mismo tiempo, inculcar en ellos el interés en la divulgación y difusión de la ciencia. Por ello, premia la capacidad de los participantes para comunicar ideas de un modo efectivo a un público no especializado.

A través de este certamen se pretende incidir en la importancia de la divulgación y comunicación de la ciencia para el avance de la sociedad y la mejora de su cultura científica.