Fallece Francisco Riaño, expresidente y uno de los fundadores de vencELA Rioja

Francisco Riaño, uno de los fundadores de vencELA Rioja (asociación que lideró desde su nacimiento, en 2022, hasta 2023), ha fallecido este domingo a los 47 años. Padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular para la que no hay cura. Durante su mandato como responsable de la organización riojana de afectados de ELA fue nombrado presidente honorífico.

Francisco lo tenía interiorizado y hablaba de ello con serenidad y positividad en 2022 en una entrevista en Diario LA RIOJA: «Lo tengo en mi pensamiento, pero no es un sentimiento que me abrume. Sé cuál es la enfermedad que tengo, cómo se va a desencadenar y sé cual es el final, pero lo importante es estar y ahora mismo estoy aquí; puedo seguir haciendo un montón de cosas y en eso me baso, en seguir llevando la mejor calidad de vida posible», afirmaba.

En la entrevista, Francisco, que vivía en Santo Domingo de la Calzada (aunque era natural de Cerezo de Río Tirón), recordaba cómo llegó la ELA a su vida, cómo tuvo que dejar poco a poco el deporte y cómo afrontaba la enfermedad en su día a día. Por desgracia, este domingo ha acabado con ella.