Cambios en 7 líneas de autobús este jueves en Logroño

Este jueves, a las 19.00 horas, saldrá del Edificio Vives de la Universidad de La Rioja una Marcha por Palestina, iniciativa de Acampada por Palestina de La Rioja, que recorrerá Logroño hasta el Espolón. Por esta causa, 7 líneas del transporte urbano se verán afectadas (1, 2, 4, 5, 7, 9 y 10) desde las 19.00 a las 21.30 horas, según ha informado el Ayuntamiento.

Modificarán su itinerario pero realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales. Recupararán su recorrido diario conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: c/ Plantío – c/ Tudela – c/ Beatriz de Silva – av. Lobete – c/ Eliseo Pinedo – av. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey.

Lardero – Hospital San Pedro: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. Colón – av. Solidaridad – c/ Eliseo Pinedo – av. Lobete – c/ Sta. Beatriz de Silva – c/ Tudela – c/ Plantío.

Línea 2

Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I. – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. Colón – av. Solidaridad – c/ Eliseo Pinedo - av. Lobete – c/ Obispo Fidel García – av. de la Paz.

Varea – Yagüe: av. Zaragoza – c/ Tudela – c/ Beatriz de Silva – av. Lobete – c/ Eliseo Pinedo - av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 4

Palacio de Congresos – Pradoviejo: c/ Madre de Dios – c/ Río Lomo – c/ Tudela – c/ Sta. Beatriz de Silva – av. Lobete.

Pradoviejo - Palacio de Congresos: c/ Obispo Fidel García – av. de la Paz – c/ Río Lomo – c/ Madre de Dios.

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea: c/ Madre de Dios – c/ Río Lomo – c/ Tudela – c/ Sta. Beatriz de Silva – av. Lobete – c/ Eliseo Pinedo – av. Solidaridad – av. Colón.

Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad –c/ Villamediana – av. Colón – av. Solidaridad – c/ Eliseo Pinedo – av. Lobete – c/ Obispo Fidel García – av. de la Paz – c/ Río Lomo – c/ Madre de Dios.

Línea 7

El Arco – Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I. – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. Colón – av. Solidaridad – c/ Eliseo Pinedo – av. Lobete – c/ Obispo Fidel García – av. de la Paz.

Polígono Cantabria – El Arco: A-13 – av. Zaragoza – c/ Tudela – c/ Beatriz de Silva – av. Lobete – c/ Eliseo Pinedo – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 9

Pradoviejo – Las Norias (y viceversa): establecerá su origen y fin de línea en el Monumento al Labrador y en Pradoviejo. Quedarán fuera de servicio las paradas 'Banco de España', 'Portales', 'Hospital de La Rioja', 'Casa de las Ciencias', 'Cementerio', 'El Campillo', 'Ciudad de Santiago', 'La Playa' y 'Las Norias'.

Línea 10

Hospital San Pedro – El Arco: av. de la Paz – c/ Obispo Fidel García – av. Lobete – c/ Eliseo Pinedo – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco – Hospital San Pedro: c/ Tirso de Molina – av. Lobete – c/ Eliseo Pinedo – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.