Espacio Peñas, pintadas, Logroño Deporte, Salud... las quejas de hoy en el Teléfono del Lector Estos son los temas que preocupan a nuestros lectores

La Rioja Logroño Jueves, 28 de agosto 2025, 08:58 | Actualizado 09:06h. Comenta Compartir

«Antiguo 'Espacio Peñas'»

Se abre la sección con la llamada de un logroñés sobre el antiguo 'Espacio Peñas', ahora Terraza de San Mateo. «Me parece penoso como ha sido el proceso de adjudicación, oculto e incumpliendo todo lo prometido anteriormente», comenta el lector.

Indignación por cita médica

Un vecino de Logroño llama indignado por la espera para conseguir una cita con un médico de familia. «Yo pedí cita hace dos semanas y me la dieron para el once de septiembre, y eso que era telefónica», informa. «La media de días de espera no cuadra con la que ellos dicen».

Quejas sobre Logroño Deporte

La tercera llamada del día llega de una mujer que expresa su queja sobre Logroño Deporte. «Tengo 65 años y no sé hacerlo por internet. A las siete de la mañana ya estaba allí», explica. Añade que para su sorpresa «a las ocho de la mañana y sin hacer fila viene gente que ha pedido cita telemática. No entiendo nada si eso es para gente que no sabemos manejarnos con el internet». Además, comenta que después de haber llegado ella a las siete de la mañana «allí no conseguimos nada y no podemos apuntarnos a lo que queremos y los otros viniendo más tarde sí pueden apuntarse. Me gustaría que me lo explicara alguien porque he preguntado y aquí nadie me da explicaciones», concluye la señora.

Propuesta para las pintadas en el túnel

Una usuaria escribe para proponer una iniciativa. Se trata de que en las pintadas que hay en los túneles «se podrían realizar murales de alta calidad, ejecutados por profesionales con experiencia en otros puntos de Logroño, o incluso con la participación de los alumnos de la Escuela de Artes». Ella considera que tal vez «les gustaría dejar su sello en el proyecto». La temática que la mujer propone es «el Camino de Santiago y sus peregrinos». Ella misma está segura de que «quedaría muy bien y de que la gente lo respetaría como se ha visto en otros lugares que se ha hecho».

«Situación caótica» en el Hospital San Pedro

Un usuario llama para expresar su «indignación por el trato recibido por su madre en los boxes del Hospital San Pedro». El hombre explica que su madre es una persona de la tercera edad y que ha tenido que «ingresar sola» debido a que él tiene «un menor de tres años a su cargo». Añade que su madre «ha tenido que ingresar por una patología cardíaca muy grave por indicación de la consulta de cardiología y la han puesto en un box de urgencias y lleva ya más de 24 horas esperando en cama». Además, han perdido los análisis realizados en el servicio por la mañana y no han hecho informe y la han tenido que volver a pinchar para volver a hacer el análisis». Finaliza diciendo que «es indignante que un servicio público funcione así».

Contenedores en la calle Bretón

Se cierra la sección con la llamada de un lector sobre los «contenedores soterrados de la calle Bretón». «Siempre están abarrotados, muchas bolsas fuera dando olores, el Un desastre».

... y La Guindilla Lamentable imagen en la entrada del Teatro Bretón

«Así luce el Teatro Bretón» en las últimas mañanas, coinciden dos lectores que envían fotografías. «En esto se ha convertido la ciudad que presumía de calidad de vida», dice uno. El otro lamenta que Bretón de los Herreros se ha convertido en «una calle descontrolada», en la que «se vomita, se incumple la normativa de terrazas, hay alcantarillas nauseabundas...».

