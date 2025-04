«Llevamos 40 años con la misma jornada laboral y la gente ahora quiere más tiempo libre y conciliar»

Con una trayectoria de 19 años en el sindicato y tras una década al frente de la Federación de Industria, Rodrigo Alfaro da un paso ... adelante y asume la secretaría general de CC OO en La Rioja con varios retos pendientes como la reducción de la jornada laboral, la reactivación de la industria en la comunidad o un acercamiento de la organización a la sociedad. «Tengo mis ideas muy claras y mi finalidad es mejorar las condiciones de vida de la gente, no solo de la clase trabajadora», asevera.

– ¿Qué le ha animado a dar el paso para ser el nuevo dirigente de Comisiones Obreras?

– Un cúmulo de circunstancias, porque cuando Jorge [Ruano] dijo que lo dejaba yo también pensé que podía afrontar nuevos retos. Y una vez que se barajó mi nombre, fui recibiendo el apoyo de todas las federaciones y eso da confianza y seguridad para seguir. Además, de manera interna estamos muy cohesionados en el sindicato y eso da estabilidad.

– ¿Con qué retos arranca este nuevo mandato?

– Voy a seguir una línea continuista [formaba parte del equipo de su antecesor en el cargo] pero dándole mis propios matices a la organización. Quiero un sindicato de proximidad con la gente, estar más en los centros de trabajo, en las fábricas, en los polígonos, con los movimientos sociales... Para que nos perciban cerca. Porque se está creando una brecha entre la sociedad y los sindicatos, que también le pasa a la política por ejemplo, y a mí me gustaría cerrarla. Si realmente se supiera lo que hacemos, estaríamos mejor considerados.

– ¿Y qué hacen en CC OO? ¿Qué tiene que saber la gente? ¿Qué le falta al sindicato trasladar a la sociedad para que no tenga una interpretación de la realidad, a su juicio, errónea?

– Somos un sindicato que defiende a la clase trabajadora y lucha por mejorar las condiciones laborales de la gente. Pero para estar más cerca de ellos, tenemos que darle importancia a esos matices sociales. A veces hablamos de diálogo social, de ser asamblearios... términos que pueden sonar vacíos. Pero no olvidemos que negociamos muchos convenios que afectan a miles de trabajadores y, por lo tanto, también a sus familias. Hacemos formación, planes de empleo...

– ¿Y por qué reciben críticas desde diferentes ámbitos de quienes piensan que los sindicatos, no solo CC OO, viven un realidad paralela a la de la sociedad?

– Es que no creo que sea así, no vivimos una situación paralela al resto de la sociedad. Y las críticas que recibimos son las mismas que tiene la clase política o las entidades y organizaciones que representan a mucha gente y que están en el foco diario de la actualidad. Estamos más expuestos y también tenemos una carga ideológica –de izquierdas– que muchas veces no ayuda. Y hay quien puede montar una sede con dinero B y eso se olvida.

Productividad y beneficios

– Reducir la jornada de 40 a 37,5 horas semanales es una de las grandes aspiraciones sindicales, ¿pero es factible su aplicación en un tejido económico como el riojano con mucha pequeña y mediana empresa, con plantillas ya muy ajustadas en número de trabajadores?

– Habría que entrar en detalle, en cada caso, para ver cómo puede afectar la particularidad de la medida, pero en líneas generales hacemos esta reivindicación porque hay estudios que demuestran que la productividad en los últimos años está creciendo y ese incremento y esos mayores beneficios tienen que destinarse entre la gente que trabaja, por la vía del salario o de la jornada. Y los tiempos están cambiando.

– ¿A qué se refiere?

– A que antes la gente miraba más el salario, trabajar los sábados, hacer horas... y ahora eso ha cambiado y la prioridad es poder conciliar o tener tiempo libre. Llevamos 40 años con la misma jornada y ahora los beneficios de las empresas y la productividad son muy superiores. Esa reducción que reivindicamos se puede conseguir sin que suceda nada, porque cuando se subió el Salario Mínimo Interprofesional también se dijo, desde algunos sectores, que se iban a cerrar empresas y destruir empleos. Y no ha pasado nada. Claro que puede haber empresas en las que la reducción de jornada afecte más o que incluso no se pueda asumir, pero eso forma parte de la particularidad, no de la generalidad.

– Usted conoce bien el sector industrial, que parece estar al ralentí en los últimos años. ¿Qué propone para reactivarlo?

– Casi todo está inventado y yo creo que tenemos que fijarnos en lo que funciona. Y estamos viendo que en Navarra y País Vasco hay modelos que se pueden replicar. Y allí las empresas trabajan 40 horas menos al año y los sueldos son más altos. Sí es cierto que allí tienen otro tipo de ventajas o de incentivos, pero podemos competir en condiciones para ser más atractivos.

– Retener el talento es una prioridad para empresas, administraciones... Es un objetivo de región. El presidente de la patronal FER decía hace una semana en estas mismas páginas que era difícil retenerlo no tanto por las condiciones económicas sino por el entorno, la forma de vida, las limitaciones de esta tierra... ¿Coincide con él?

– A ver, yo he oído muchas teorías. El talento no es un ente, el talento son personas. Y las personas se mueven por intereses, como las empresas, como todos. Si yo tengo talento, puedo elegir. Y si me desplazo unos kilómetros –fuera de los límites de La Rioja– con el resultado de trabajar una semana menos al año y cobrar al mes 200 o 300 euros más, pues la decisión puede ser irme. Quizá esto sea simplificarlo todo pero también le diría al presidente de la FER que me demuestre que si la gente se va, que si las empresas no pueden retener talento, no es por las condiciones laborales que se ofrecen en La Rioja en cuanto a salario, tiempo libre, conciliación... Y luego hablamos del resto, del déficit de infraestructuras, de ser una comunidad pequeña, de las limitaciones que tenemos por tamaño...

Dudas con el absentismo

– ¿Se pagan buenos sueldos en nuestra comunidad?

– Sí, claro, y malos también. Hay de todo. Vete a una industria y vete a vendimiar, porque los salarios en el sector del vino, que es la principal actividad de La Rioja, han subido con el SMI, me refiero a los más básicos, de peón.

– La tasa del absentismo en La Rioja es del 8,4%, la segunda más alta de España tras el País Vasco, según los últimos informes. ¿Qué reflexión le sugiere este dato?

– Es muy importante saber a qué se le llama absentismo. Porque yo en mi empresa he visto situaciones de meter hasta los permisos retribuidos. El dato puede parecer alto pero hay que ver qué se incluye. Las horas sindicales, la negociación de un convenio, el fallecimiento de un familiar... no son casos de absentismo.

– En los jóvenes y en las mujeres hay puestos muchos focos. ¿Están estos grupos de población representados suficientemente en CC OO en La Rioja?

– Las mujeres sí, los jóvenes no tanto. En nuestro sindicato en La Rioja creo que más del 50% de la afiliación es femenina y eso es un avance importante. Desde el punto de vista de la juventud lo tenemos más complicado porque ahora se empieza más tarde a trabajar. Y afiliarse a un sindicato para que defienda tus derechos laborales no se tiene tanto en cuenta si no tienes un trabajo.

– ¿Qué líder sindical se van a encontrar a partir de ahora en las mesas de negociación o de diálogo social el Gobierno o las organizaciones empresariales?

– Un secretario general que va a defender las condiciones laborales de la clase trabajadora pero en general de toda la sociedad riojana. Seré dialogante, por supuesto, y no voy a entrar como un elefante en una cacharrería. Pero tengo mis ideas y mi finalidad muy claras y pasan por mejorar las condiciones de vida de la gente. Cuando haya que abordar esas situaciones, ahí sí me van a encontrar. Pero no me perderé en otras cosas que no me interesan. Y repito que seré dialogante y conciliador, porque se puede ver cuántas huelgas hemos hecho en Industria mientras yo he sido secretario general y por el contrario hemos firmado acuerdos que llevaban años y años bloqueados como el del campo o el de panaderías.