Divina López deja la AECC por problemas de salud

Su delicada salud le ha llevado a presentar su cese voluntario como presidenta de laAsociación contra el Cáncer en La Rioja, tras 25 años al frente de una entidad que, paradógicamente, le ha dado la salud y la vida. Divina López ha realizado su anuncio por sorpresa, incluso para su familia y amigos. Lo ha hecho esta mañana ante los medios informativos - «la voz de esta asociación desde el primer momento», comentó-, aprovechando la rueda de prensa para informar sobre las cuentas de la IV Carrera de la Mujer.

Aunque Divina López había asumido el compromiso de continuar al frente de la AECC riojana hasta enero próximo, explicó que, «muy a mi pesar, me he visto obligada a adelantarlo porque mi salud no es la misma que antes». Se va feliz y del todo, dejando una asociación con sólidos pilares y grandes logros. «Ahora me dedicaré con más intensidad a mi familia. Se lo debo».

También se ha referido a que su entrega a esta asociación durante los 25 años que ha estado al frente ha sido «total», a la que se ha dedicado «en cuerpo y alma», ha asegurado entre lágrimas.

López ha señalado que la AECC es una parte importante de su vida, que ha compartido con su familia durante los últimos 25 años, aunque «ahora le dedicaré más tiempo a ella, algo que es comprensible y además, se lo debo». Ha confesado que deja su puesto en la asociación «con el corazón lleno de cariño y agradecimiento», debido a que «todos habéis sido la medicina que me ha ayudado para superar los obstáculos de la vida».

López ha dado las gracias y ha pedido a los riojanos que mantengan el cariño hacia esta asociación, como lo han hecho durante estos últimos 25 años. El pasado 20 de febrero, en una entrevista con Efe, ya adelantó su deseo de «dejar paso» a otras personas y a nuevas generaciones al frente de la asociación, donde ella y su equipo insuflan «esperanza» y «optimismo» porque de «esta enfermedad que es el cáncer se sale».

«Del cáncer se sale, queda mucha vida por vivir, por la que seguir luchando, y la investigación es muy importante porque pondrá freno a esta enfermedad», aseguró López, quien también sabe en primera persona qué supone superar un cáncer.

En esa fecha, recordó que, cuando ella se incorporó a la AECC, era «difícil pronunciar la palabra cáncer, no se podía ni decir», pero es «algo que le toca a mucha gente y hay que decir la palabra cáncer alto y claro porque alta y clara es la lucha por la vida».

«Durante estos 25 años he recibido mucho cariño de las personas, es parte de mi medicina para la salud, me dan fuerza, necesito la cercanía y acudir a la asociación, para mí, no es un trabajo», afirmó López.

Estudió Magisterio y era ama de casa, pendiente de su marido, Antonio Herreros, en aquella época con responsabilidades políticas, y sus tres hijos, cuando le propusieron acceder a la presidencia de la asociación, lo que le supuso «una gran responsabilidad» y le ha permitido «crecer como persona»

La Carrera de la Mujer

Por otra parte, la tesorera de la asociación, Milagros Jiménez, informó de que la IV Carrera de la Mujer contabilizó el pasado 31 de marzo 10.000 participantes, el máximo permitido por motivos de seguridad, y recaudó más de 103.000 euros, cuantía que permitirá financiar el segundo plazo de dos becas predoctorales desarrolladas en la UR y el CIBIR, ambas con una duración de tres años y un coste de total de 120.000 euros. Concretamente la que lleva a cabo Alicia Asín Vicente sobre 'Diseño de nuevos biosensores para la detección precoz del cáncer' y la de Elvira Alfaro Arnedo sobre 'Implicación del IGF1R en el microambiente no tumoral del cáncer de pulmón'.

