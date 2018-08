Despedidas emocionadas en un día triste

La conocí hace 5 años , en esos meses de mi vida bastante crueles tras el programa de Tv que me hizo popular y que de repente me puso en una posición para la que no estaba preparada y con la que me estaba constando lidiar. Su hijo @francispaniego me invitó a su Tondeluna para hablar de mi y yo me preguntaba ¿ qué voy a contar ? Ella vino a la charla y tras escucharme se acercó , me abrazó y me dijo muchas cosas que necesitaba oír ( eso lo guardo para mi ) después me regalo una carta que guardo como oro en paño. Me siento muy pero que muy afortunada por haber podido disfrutar de su sabiduría y sentido del humor . Allá donde vayas Marisa, que suerte los que te encuentren . DEP

A post shared by Begoña (@bego_lasalita) on Aug 19, 2018 at 1:39am PDT