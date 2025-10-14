La demora en las citas sanitarias, en el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este martes en el césped artificial y en la falta de limpieza de algunas calles de Logroño, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Martes, 14 de octubre 2025, 07:20 Comenta Compartir

Cambio del césped artificial

La primera llamada del día llega desde Logroño. Un vecino, aficionado al fútbol riojano, denuncia la demora en «el cambio del césped en los campos» de la ciudad. «Me parece una muy buena iniciativa la de sustituir la hierba artificial de los campos municipales para que los equipos puedan volver a jugar en buenas condiciones, pero que lo hagan durante el verano y no una vez comenzada la temporada», señala. El equipo al que anima, el C. P. Calasancio, «está jugando y entrenando en el Mundial 82, cuando tendría que entrenar en La Estrella», añade este logroñés.

Cita para dentro de un mes y medio

Turno para la llamada de una riojana que denuncia «la degradación de los servicios públicos» tras recibir una cita médica para dentro de «un mes y medio». «El Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, he intentado pedir cita con mi médico de cabecera y la primera fecha disponible que aparece en la aplicación es el 1 de diciembre», señala. «Me parece una cifra escandalosa e inaceptable para una comunidad que presume de un buen sistema de salud», concluye.

Una foto al sudoku y «el diario para otro»

Llega la llamada de un lector de estas páginas que propone una práctica y peculiar solución para que aquellos que disfrutan haciendo los crucigramas y pasatiempos de Diario LA RIOJA en los bares de la ciudad, «no acaparen el periódico» por demasiado tiempo. «Desde hace meses, hago una fotografía al sudoku del día y, una vez estoy en casa y con tiempo, lo resuelvo. No gasto demasiado tiempo y queda para otro; por si a alguien le parece una buena idea, lo comento para que lo haga también», explica invitando a los lectores a sumarse a su idea.

Falta de limpieza en la «calle Quintiliano»

Un vecino de la calle Quintiliano, en Logroño, muestra su indignación por la falta de limpieza y riego en la zona. Denuncia que llevan «más de cinco meses sin que se riegue la calle, con los malos olores y los atascos en los sumideros que eso provoca». Explica que «mientras tanto, la calle Manzanera se riega todos los lunes y miércoles sin falta» y se pregunta si «acaso allí pagan más impuestos» y lamenta que «parece que algunos barrios reciben mejor trato que otros». Añade que «ya está bien de pagar impuestos para nada» y recuerda que «los vecinos presentaron una queja en el Ayuntamiento hace semanas».

«Trapicheo de drogas»

Una vecina cuyas ventanas dan a la plaza Verano de Logroño se pone en contacto con el Teléfono para denunciar la situación que se vive en este espacio. Explica que «los jardines no sirven más que para que los perros orinen y que algunos jóvenes escondan droga», y lamenta que «hay mucho trapicheo y, aunque la Policía pasa por aquí, saben perfectamente dónde ocultarla». También sugiere «convertir los jardines en zonas de adoquines con formas bonitas para que la plaza sea más segura y agradable». Concluye pidiendo que «el Ayuntamiento decida cómo mejorar este espacio, porque la situación actual es desagradable».

Cariñoso agradecimiento al 112

Una vecina quiere expresar su sincero agradecimiento al servicio domiciliario realizado ayer por los médicos del 112. Destaca que la atención fue «rápida, eficaz y profesional». Señala que sentirse atendida con tanta diligencia y humanidad le generó tranquilidad en un momento de necesidad. Valora el esfuerzo de estos profesionales y reconoce su compromiso con la salud y el bienestar de todos.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Césped «agostado» en el mirador junto a la iglesia de Santiago

Ampliar

«Este es el estado del pequeño jardín del mirador de Santiago», comienza diciendo la lectora que remite las fotografías. «Antes siempre estaba verde y bien cuidado», recuerda. Sin embargo, en la actualidad se encuentra «como si fuera un campo agostado». Y añade que está «deteriorado e impresentable». Por ello, sería necesario actuar para su recuperación.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.