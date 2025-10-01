Convocadas las ayudas individualizadas para el transporte escolar de alumnos riojanos Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja

La Rioja Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:11

El Gobierno de La Rioja ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja la Resolución 66/2025, de 25 de septiembre, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte escolar durante el curso 2025/2026. La cuantía total de las subvenciones es de 82.500 euros.

Podrán beneficiarse los alumnos residentes en La Rioja que no puedan hacer uso de las rutas de transporte escolar gestionadas por la Consejería de Educación, así como también en los gastos derivados de la residencia de determinados alumnos en centros educativos de comunidades autónomas limítrofes. En cualquier caso, deben cumplir los requisitos establecidos conforme al artículo 2 de la Orden 1/2016, de 29 de febrero.

El plazo de presentación es de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja para el alumnado matriculado hasta el 1 de septiembre de 2025 y 10 días hábiles a contar partir del día siguiente a la fecha de matriculación para los matriculados en periodo extraordinario.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja en el apartado de Oficina Electrónica.

El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.