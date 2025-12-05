Concentración del sector de las residencias Esta vez fue en la residencia El Sol, en la calle Serradero de Logroño

Los sindicatos negociadores del convenio regional de Residencias y Centros de Día volvieron a concentrarse este viernes para exigir un convenio justo.

Esta vez fue en la residencia El Sol, en la calle Serradero de Logroño. CC OO recordó que el personal del sector de la dependencia «lleva en lucha para mejorar sus condiciones laborales desde septiembre y no van a parar hasta conseguir que se firme un convenio de la dependencia que cubra las necesidades sociales, vitales y laborales de todos sus trabajadores».

La situación que se está viviendo «está siendo insalubre tanto en lo físico como en lo psíquico. Trabajan turnos interminables y aun así el trabajo sale, pero a que precio...».