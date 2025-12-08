LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ana Belén Quintanar, decana del Colegio de Geólogos. L. R.
Ana Belén Quintanar | Delegada del Colegio de Geólogos

«Por las características geológicas de La Rioja los terremotos no suelen ser de gran magnitud»

Ana Belén Quintanar explica que la ubicación de la comunidad la protege de grandes sismos, pero que sí se producen, especialmente en la línea entre el valle y la sierra, aunque los ciudadanos no los perciban

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:22

La Rioja no es una tierra donde los terremotos abunden, o al menos donde esos seísmos provoquen daños o, simplemente, se sientan. Por eso cada ... vibración provoca un sobresalto. Explicar a qué se debe esta situación resulta sencilla para Ana Belén Quintanar, delegada del Colegio Oficial de Geólogos en La Rioja. «Si se analizan los datos del Instituto Geográfico Nacional se observa que existen sismos, pero habitualmente ni los percibimos por su baja intensidad», explica. «Hay terremotos, pero por las características geológicas de nuestra comunidad y por su situación en la placa europea no suelen ser de gran magnitud, aunque históricamente se hayan vividos algunos de alta intensidad, como en Turruncún, Arnedo...», incide.

