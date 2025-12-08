«Por las características geológicas de La Rioja los terremotos no suelen ser de gran magnitud»

La Rioja no es una tierra donde los terremotos abunden, o al menos donde esos seísmos provoquen daños o, simplemente, se sientan. Por eso cada ... vibración provoca un sobresalto. Explicar a qué se debe esta situación resulta sencilla para Ana Belén Quintanar, delegada del Colegio Oficial de Geólogos en La Rioja. «Si se analizan los datos del Instituto Geográfico Nacional se observa que existen sismos, pero habitualmente ni los percibimos por su baja intensidad», explica. «Hay terremotos, pero por las características geológicas de nuestra comunidad y por su situación en la placa europea no suelen ser de gran magnitud, aunque históricamente se hayan vividos algunos de alta intensidad, como en Turruncún, Arnedo...», incide.

Quintanar recuerda que las zonas de mayor actividad son las que se sitúan en los límites de placas tectónicas. «Un terremoto es una liberación de energía», resume poniendo un ejemplo muy claro: «La corteza terrestre está formada por placas que son como las piezas de un puzzle que friccionan». De ese roce surgen los terremotos. «Y La Rioja no está en ninguno de los límites de esa placa, sino dentro de la europea, pero si se hace un 'zoom' y se analiza de más cerca se puede observar que existen accidentes geológicos que permiten que se libere esa energía», abunda.

En La Rioja sería el cabalgamiento que se produce entre la zona de la sierra de la Demanda y Cameros con el valle del Ebro. «A nivel regional, esa sería la zona protagonista de los terremotos, en esa línea de debilidad», añade.

El de esta madrugada con epicentro en Iruña de Oca se ha percibido, sismológicamente hablando, hasta en varios puntos de La Rioja Baja. «Pero lo notan los medidores, lo normal es que los vecinos no», asegura.