Coches mal aparcados y comportamientos incívicos de algunos vecinos: el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Jueves, 19 de junio 2025, 08:41 Comenta Compartir

Coches mal aparcados en Varea

La primera llamada de hoy corresponde a un agricultor de Varea que desea expresar su «hartazgo» y el de otros compañeros porque «todos los días que hay partidos o torneos es una verdadera vergüenza lo que ocurre en los alrededores del campo futbol del barrio». «Parece ser que a los usuarios les da igual dónde aparcar y estacionan a a ambos lados, sin importarles que la finca de enfrente esté sembrada», comenta. «Estamos cansados de llamar a la Policía Local; sin embargo, parece que tengan órdenes de algún concejal de no denunciar para que así los papis o mamis no se le echen encima a las autoridades», elucubra.

Una subvención que sigue sin llegar

La siguiente comunicante explica que hace dos años que cambió las ventanas de su casa al hilo de una subvención que concedía la UE, pero aún no ha recibido el dinero. «En la Consejería me han dicho que la ayuda está aprobada, pero no hay presupuesto», dice para preguntarse «¿cómo es eso posible si el dinero era de Bruselas? Y concluye:«¿En qué se lo han gastado? ¿En sus fiestas?».

A la búsqueda de candidatos

José suplica a todos los partidos con representación local en Logroño «que a estas alturas de legislatura vayan buscando candidatos para concejales y alcaldes para que los vayamos conociendo los logroñeses». «Es importante que sepamos ya quiénes son para para tener información de ellos y poder así tomar una decisión en condiciones al ir a las urnas», indica.

¿Dónde están las ayudas a autónomos?

«¿Qué esta apasando con las ayudas a los autónomos solicitadas?», se pregunta el siguiente lector. «Hace más de dos meses nos pidieron la documentación y no sabemos nada», asegura airado.

Reflexiones de un empleado de limpieza

«Soy un trabajador del servicio de limpieza de Logroño y por razones lógicas no voy a dar mi nombre para que no tomen represalias contra mí», prologa este lector en su mensaje. «Estoy harto, pero harto, de que la gente esté todo el día quejándose de que si no se limpia, de qué si regamos a primera hora... Vamos que no hacemos nada bien». A partir de aquí, añade:«A lo mejor en vez de quejarse tanto deberían de mirarse un poco el ombligo y ponerse en la piel nuestra y darse cuenta que manchar cuesta poco pero limpiar muchísimo».

Duquesa de la Victoria, «peor que nunca»

Desde Logroño, Miguel recuerda que hace ya un mes se cortó la entrada de la cale Duquesa de la Victoria por avenida de Colón por las obras en la Glorieta, adviertiendo que solo podían pasar quienes fuesen a los garajes. «A día de hoy –destaca– la calle está peor que nunca y hay más trafíco que nunca». «Esto es la selva», resume al tiempo que pide a la Policía Local «que venga y ponga orden porque, además, todos los bolardos que había en la vía han sido tirados o están rotos por los coches al dar la vuelta». «Es tremendo el aspecto que tiene ahora mismo ese tramo», insiste.

Mal comportamiento de algunos vecinos

«Mi llamada está relacionada con la mala educación, en concreto con la de algunos vecinos que hacen gala de una nula capacidad para vivir en comunidad. Meten ruido, fuman sustancias que tienen poco que ver con el tabaco y, a pesar de las quejas y los avisos, siguen igual», dice. «Siento que los que nos comportamos bien estamos desasistidos», acaba.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Pide una marquesina para la parada junto a la estación

Ampliar

«La foto adjunta es la parada de autobús de las líneas 5 y 11. Hay bancos, sin marquesina, expuestos a la intemperie. Si un pasajero quiere resguardarse bajo el tejadillo que ofrece la estación de autobuses ha de sortear el peligro que supone la salida de autobuses», dice un lector que solicita «la colocación de una marquesina como la existente en tantas paradas».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.