«Hay tal 'cifra negra' de abusos a niños en la red que no sabemos ni de lo que hablamos»

Elvira Tejada forma parte de la cúpula fiscal del país. Sobre sus espaldas recae desde 2011 la coordinación de una de las áreas que más ha crecido en los últimos años: la persecución de una cibercriminalidad en constante evolución. La perseverancia, el afán por la formación continua y un carácter pragmático forman parte de la tarjeta de presentación de esta logroñesa a la que su meteórica carrera condujo a Madrid.

– Ahora que se cumplen cinco años de la pandemia es buen momento para recapitular. ¿Cómo afectó el confinamiento a la ciberdelincuencia?

– La pandemia ha sido esencial en todo el proceso de digitalización social. Lo que hubiéramos tardado más años en evolucionar lo hemos hecho muchísimo más rápido. Como tuvimos que refugiarnos en las tecnologías para hacer una vida medianamente normal nos volcamos allí e hicimos por la red todo tipo de trabajos y comunicaciones interpersonales. Por ejemplo, empezamos a teletrabajar a través de la red. Las empresas estaban protegidas pero los domicilios no. Todo eso hizo que se generaran unas brechas de vulnerabilidad muy importantes. Esa rápida digitalización ha tenido consecuencias positivas, porque han surgido nuevas posibilidades que han venido para quedarse, pero también es cierto que se han generado grandes brechas de seguridad en ámbitos importantes y uno de ellos es la delincuencia. La delincuencia surge en las relaciones entre las personas y como hemos trasladado nuestra vida a la red, muchas de las patologías se han ido trasladando a la red.

– ¿Estábamos preparados?

– Para hacerlo tan deprisa no. Ese ha sido el problema. Las tecnologías son muy útiles para muchas cosas pero son muy peligrosas también porque ofrecen muchísimas posibilidades para el anonimato, para la conexión entre las personas y todo eso si no se adoptan unas medidas de seguridad que te permitan actuar con cierto margen de confianza es muy serio porque pueden engañarte. El tema de la desinformación también es peligrosísimo. La gente ya casi ni lee periódicos ni ve la televisión, se informa por las redes y en las redes la gente dice lo que le parece oportuno, sus opiniones. Hay muchas veces que se dice cualquier cosa sin pensar, se dicen cosas sin fundamentar, son opiniones y lo que ocurre es que se dice de una forma que parece una noticia. Otras veces esa desinformación es deliberada, es decir, se difunden determinados contenidos para confundir a la población. Ese es el gran riesgo, que las redes son muy útiles pero hay que manejarlas con mucho cuidado y sabiendo muy bien el terreno que estamos pisando.

– Se habla de las estafas, por su crecimiento imparable, pero hay otro tipo de delitos, los sexuales, la pornografía, la corrupción de menores... que no paran de crecer ¿qué está pasando?

– El problema es muy serio. Nos hemos centrado en la estafas porque generan muchísimas denuncias y porque el perjuicio que causan es muy alto, pero lo que está pasando con las agresiones a los niños es que muchas veces no se denuncian, no salen a la luz, no afloran porque el niño es tan vulnerable que ni es capaz de entender que está siendo objeto de una agresión, ya que a veces son niños de 3, 4 y 5 años. Por eso son delitos que no afloran, pero han crecido muchísimo. Hay un dato que me impresiona muchísimo, es de un informe de Europol de julio de 2020 que cifra el incremento en el tráfico de material de abuso sexual infantil durante el periodo de pandemia, lo que llamamos vulgarmente pornografía en la red, en un 1000%. Es cierto que luego ese indice bajó, cuando pasó la pandemia, pero no lo suficiente y además, han vuelto a subir porque los niños han normalizado completamente el uso de las tecnologías, también en parte como consecuencia de la pandemia. Mis hijos son mayores, pero tengo gente más joven a mi alrededor y lo he visto. Antes de la pandemia los padres cuidaban mucho lo que los niños hacían en internet, con quién hablaban, cómo lo utilizaban. Pero cuando los chavales tuvieron que utilizar las tecnologías para seguir el curso y asistir a las clases lo normalizamos, ya no nos daba tanto miedo. El niño es tremendamente vulnerable y eso se suma a la capacidad de anonimización que tiene la red, es decir, de que una persona se haga pasar por otra, coloque una foto, engañe a los niños, les haga creer que son otros niños de su edad y entablen contacto con ellos: cómo son tus partes íntimas, me gustaría verte.... Al final, el niño o la niña se hace una foto para que lo vea su supuesto amigo y no es su amigo, es un depredador sexual. A partir de ahí empieza la coacción, si tú no me das esto ahora yo voy a decírselo a tus padres, a tu cole y ahí va la progresión de la coacción. Estamos detectando temas tremendos de espectáculos de niños en vivo que los están viendo a la vez a lo mejor 500 personas pagando unas cantidades de dinero. Es un fenómeno que ha crecido mucho y que, sin embargo, no se refleja en los datos estadísticos . La cifra negra es muy grande por eso, porque los niños no lo cuentan, muchas veces no se dan ni cuenta de la agresión y cuando son más mayorcitos y se dan cuenta no lo cuentan por miedo o vergüenza. Es muy tremendo el problema. También se está utilizando la red para la prostitución de adultos, pero se supone que en el marco de la prostitución puede haber consentimiento, aunque muchas veces lo que hay es coacción, intimidación y entonces ya es un delito de prostitución.

– ¿Cómo puede afectar a las nuevas generaciones?

– No soy psicólogo y no lo sé, pero yo sí que veo que los niños están normalizando situaciones que no son normales, como exhibirse a determinadas edades o cobrar por exhibirse, vender fotos, vídeos, todo eso. El problema que veo es que todo esto incide negativamente en la normal evolución de los niños, en su desarrollo sexual. A lo mejor estamos adelantando en el tiempo situaciones o generando tendencias que por sí mismas no se hubieran producido y que se producen como consecuencia de implicarles tan pronto en ese ámbito. ¿Cómo puede afectar a un niño de 7, 8 años que alguien le obligue a realizar determinados actos sexuales y a grabarse? No lo sé, pero desde luego bueno no puede ser.

– Usted ha dicho en alguna ocasión que el daño que se les está causando es incalculable.

– A mí lo que me preocupa es lo que se está extendiendo este fenómeno. Cuando empecé a trabajar en esta materia, hace 14 años, en España lo que se cometían eran delitos relacionados con pornografía infantil consistentes básicamente en difusión, es decir, nosotros no fabricábamos pornografía, lo que hacíamos era recibir pornografía infantil que se hacía en otros países a través de internet y nosotros compartíamos. Ahora mismo casi todos los delitos que detectamos son de elaboración y por tanto muchas veces van unidos a una agresión sexual al menor. Es decir, agredes al menor, le obligas a realizar un acto sexual o participas con él en un acto sexual y eso lo grabas. Aquí (señala el teléfono móvil) llevamos un estudio de grabación en alta definición, y antes para hacer material había que tener un estudio con unas condiciones determinadas, ahora se hace en la calle. Cuando se realiza un registro domiciliario porque hemos detectado que hay un sitio desde el que se está difundiendo material, muchas veces nos encontramos con que no sólo se difunde, sino que también se elabora y además hay 30 o 40 víctimas. Vamos por una y nos encontramos 30 o más, esto no es nada infrecuente. A mí lo que me preocupa es si estamos educando de forma correcta a los menores en algo que es tan importante como la sexualidad. No me refiero a los padres, sino la sociedad, no sé si les estamos dejando que ellos tengan una evolución normal en el ámbito sexual. Estamos detectando muchas situaciones preocupantes y esto afecta a toda una generación.

– A día de hoy trabajan en un anteproyecto para hacer frente a este tipo de criminalidad ¿no?

– Lo que llama la atención son las estafas, los ataques informáticos, el robo de datos, que son hechos graves. También la violencia de género en la red, que da lugar a muchas denuncias porque a través de la red la capacidad de control de la víctima es altísima. El móvil lo tenemos todo el rato encendido y el agresor te controla por ahí, o te desconectas del mundo o lo tienes encima todo el rato. De ahí el machaque. Son muchas las manifestaciones criminales, pero las que afectan a los niños no parecían un tema de debate de primer nivel y por eso la Fiscalía insistía siempre en ello. Comprendo que las cifras que tenemos de investigaciones son muy pequeñas, pero veníamos advirtiendo sobre una cifra negra que hace que no sepamos ni de lo que estamos hablando. De un año a aquí desde el Gobierno se están tomando un interés muy grande en esto. Existe un anteproyecto de ley sobre protección de menores en la red que está preparado para entrar en el Congreso y que tiene varias líneas de acción. Por una parte, existen una serie de medidas de carácter sanitario y otras educativas. Otros aspectos son de carácter más administrativo para, por ejemplo, establecer medidas de control en el acceso por los menores a determinados contenidos: juego, contenidos violentos y sexuales. Otra medida que se quiere implantar es elevar de los 14 a los 16 años la edad del consentimiento para proporcionar tus datos personales. Y luego hay previstas una serie de reformas en el Código Penal para que, por ejemplo, el enmascaramiento de la propia identidad, es decir, cuando el que se acerca al menor oculta su verdadera identidad y se hace pasar por un niño suponga una agravación en el delito y en la pena. Eso es el esqueleto de la reforma en España. Pero al mismo tiempo se está trabajando en Europa en la reforma de una directiva europea sobre abuso sexual de menores en general, no sólo en internet. La idea es reforzar la protección de los menores, agravar todos los delitos que les afectan en internet y salir al paso de las agresiones con IA.

–¿Qué papel juega la IA en este tipo de delitos?

– El problema que genera el uso de la IA es que permite fabricar imágenes; se puede perfectamente imitar a un niño realizando actividades de carácter sexual y que sea un niño imaginario. Esa conducta ya es delito en España, desde el año 2015, aunque no tenga existencia real. La elaboración de material sexual con un niño supone un ataque a su libertad sexual porque a ese niño le estás obligado a realizar unos actos que libremente no hubiera realizado y le estás imponiendo un desarrollo antes de lo que hubiera sido por sí mismo, por eso hay un delito contra la liberad sexual de ese menor. Pero cuando únicamente se difunde material de abuso elaborado por otros, no se lesiona la intimidad sexual de ningún niño concreto ya que muchas veces no ves ni la cara, son sólo los órganos y sin embargo eso también es delito, porque lo que se protege es otro bien jurídico que es plurisubjetivo, que es el normal desarrollo y evolución de la infancia en su conjunto. Por ello las sanciones penales pueden ser diferentes, ya que no es lo mismo que se actúe contra un niño en concreto a que sea una conducta de mera difusión, en este caso las penas pueden no ser tan graves porque en realidad lo que proteges no es a un niño en particular, sino a la infancia. Eso es lo que ocurre con la fabricación de imágenes con IA, el ataque es a la infancia en su conjunto. Ahora bien, para que esa conducta sea delito es necesario que las imágenes producidas o difundidas con IA sean realistas, es decir, que cualquiera que las vea pueda creer que se han elaborado con un niño real, si es un manga no, si es un dibujo no, tiene que ser algo que el que lo ve crea que es real. Lo que ha supuesto la IA es que lo que hasta ahora era muy difícil de hacer ahora se hace facilísimamente, esa es la aportación de la IA porque la elaboración y difusión de pornografía infantil artificial ya era delito en España.

«Se tiende mucho al escándalo para atraer los 'like'» – ¿Cómo se combate la desinformación? Parece complejo luchar contra unas fake news que incluso pueden inclinar la balanza hacia un interesado resultado electoral. – Sin lugar a dudas, y a confundir a la gente con las noticias. Yo lo veo todos los días. Noticias que yo conozco bien porque las he trabajado y no tienen nada que ver con lo que se está diciendo. Eso con lo que yo conozco, me imagino que con el resto será igual. Antes, con los medios de comunicación tradicionales, todos sabíamos de qué estábamos hablando, cuál era la línea editorial y sabíamos quién te lo estaba contando. En la red no, tú vas comentando. Luego se tiende mucho al escándalo para atraer los 'like' y las noticias se suelen deformar precisamente para provocar esa mayor acogida. ¿Formas de solucionarlo? Se está trabajando en ello, en agencias que controlan la veracidad de los contenidos, pero es difícil porque a veces recurren a nosotros para que desde el derecho penal hagamos algo, pero claro, desde el derecho penal sólo se puede hacer algo si es un delito, si no, no. Por ejemplo, hay noticias de ese tipo que son delitos de odio clarisimamente, que desvían o centran la atención sobre determinados colectivos y determinadas acciones para provocar que la gente los rechace. Eso, según cómo se plantee la información, puede ser un delito de odio. La idea es articular organismos administrativos que retiren noticias que se sabe que son falsas.