César Vea anuncia que boicoteará los actos de campaña del PSOE: «Me han mentido» J. SAINZ Logroño Martes, 15 octubre 2019

El riojano César Vea, inversor en fotovoltaicas y ahora arruinado tras los recortes aplicados con retroactividad por el Gobierno, se propone llevar sus protestas a la campaña electoral boicoteando, según él mismo ha anunciado, los mítines del PSOE. «Me aseguraron que buscarían una solución y me han mentido».

La familia del actor riojano tiene sus bienes embargados tras invertir un millón de euros en una planta fotovoltaica en El Villar de Arnedo y haberse visto afectada con posterioridad por el cambio en el sistema de primas decretado en 2011 con retroactividad por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ningún gobierno posterior ha solucionado lo que consideran «una estafa».

Ahora los bienes familiares han salido a subasta pública, algo que Vea ha tratado de impedir mediante diversas protestas y acciones a lo largo de los últimos años. Tras la huelga de hambre que mantuvo este verano frente a la sede socialista en Madrid hasta por trece días, responsables del Gobierno en funciones le dieron su palabra de que su familia no se quedaría en la calle. Pero ahora se siente engañado y anuncia que seguirá luchando.

Ante el rechazo de otros representanes, empezando por la ministra en funciones Teresa Ribera y siguiendo por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, fue el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, quien le recibió y le aseguró que «iban a buscar una solución para que se paralizase el proceso de subastas de sus bienes». «Yo entendí que así sería y fue por esa razón por la que paré mi huelga de hambre, pero era mentira», ha declarado Vea al digital El Periódico de la Energía.

En una primera subasta, que según explica, salió una finca urbana de El Villar: «La única persona que pujó por ella solo ofertó por el 10% del valor que había impuesto Hacienda, así que se declaró desierta. Pero eso no significa que se haya salvado, se convocará una nueva subasta y así hasta que se consiga vender mi propiedad».

Ahora, hace menos de una semana, se celebró una segunda subasta. En esta ocasión se trataba de la finca donde los Vea instalaron sus paneles solares. De momento ha preferido no conocer el resultado. «Solo sé -indica- que el fondo de inversión al que La Caixa vendió mis activos me llama cada dos por tres y me amenaza con que las costas del juicio serán 80.000 euros más. Esto es una pesadilla, así que yo les diría al Gobierno que ¿cómo tienen la caradura, la sangre fría de engañar de esta manera a un ciudadano, a una familia? ¿Cómo tienen el coraje de mentir? Pero es que además esto que me ha pasado a mí le está pasando a miles de familias en España».

Viaje a Bruselas, acampado frente a Moncloa...

En los últimos años, César Vea no ha parado de hacer público su caso y el de otros inversores particulares con protestas que han suscitado un considerable respaldo social, sobre todo desde el mundo de la interpretación, al que él pertenece profesionalmente. Entre otras, ha viajado a Bruselas para reunirse con los representantes de la Comisión Europea, ha acampado frente al Palacio de la Moncloa el pasado diciembre, se ha reunido con numerosos políticos y lo ha intentado con muchos más, ha realizado un documental sobre los afectados por la estafa de las fotovoltacias y este verano, a la desesperada, ha llevado a cabo una huelga de hambre frente a la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Fue a los trece días cuando Hugo Morán accedió recibirle.

Ahora el riojano vuelve a la carga: «Voy a boicotear los mítines del PSOE en estas elecciones, para que se me oiga, ya que están todo el día presumiendo de impulsar las energías renovables y de luchar contra el cambio climático y se les llena la boca. También voy a iniciar acciones frente a la sede del PSOE, con músicos que toquen la banda sonora de 'El Padrino' mientras sujeto un panel fotovoltaico».

«Y es que no he cometido ningún error, ha sido un fallo de la Administración pública y han convertido mi vida en un calvario -concluye-. No me queda otra que seguir luchando».