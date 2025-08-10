LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Diego Alcaide, en la sede del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ). S. EVRÁN/SADÉ VISUAL

Juan Diego Alcaide | Director del Instituto de la Juventud

«Tenemos una buena generación de jóvenes que participa en la sociedad»

El dirigente del IRJ aspira a romper los estigmas sobre la salud mental y hablar del problema con normalidad

Alicia Fdez. De Arcaya

LOGROÑO.

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:32

En un contexto marcado por la crisis de la vivienda, un aumento sustancial de los problemas de salud mental y por la precariedad laboral, ... los jóvenes luchan por construir una vida propia. El objetivo principal: emanciparse. Mientras, disfrutar, colaborar y trabajar en un futuro que ni tendrá por qué ser el mismo que el de sus padres ni responde a los estigmas de jóvenes 'de cristal', individualistas o adictos a las redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los dieciséis ojos que miran de frente al fuego
  2. 2 Sancionadas 38 personas por llevar drogas y armas blancas en las fiestas de Murillo
  3. 3

    Logroño, capital del kebab
  4. 4 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  5. 5 El incendio en el vertedero de Nájera se da por controlado
  6. 6 La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores
  7. 7

    La pesadilla de cada fin de semana en el Casco Antiguo
  8. 8 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  9. 9

    Las residencias de estudiantes agotan sus plazas a un mes de que comience el curso
  10. 10

    Errores que llevan a la derrota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Tenemos una buena generación de jóvenes que participa en la sociedad»

«Tenemos una buena generación de jóvenes que participa en la sociedad»