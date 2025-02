La automoción riojana relativiza el impacto de los aranceles de Trump

El sector automovilístico es uno de los grandes escollos en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa y el presidente Donald Trump quiere neutralizar ... esta presumible amenaza. «No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada, se llevan muy poco. Vamos a tener que arreglar esto», defendió el dirigente republicano desde su mansión de Mar-a-Lago para justificar el nuevo arancel del 25% para los automóviles, productos farmacéuticos y chips que prevé imponer a partir del próximo 2 de abril. Aunque Trump ha incumplido con frecuencia los propios plazos que él mismo anuncia, la incertidumbre ante estos potenciales gravámenes llevó a las automovilísticas cotizadas a terminar la sesión en números rojos. Valores como Porsche, Volkswagen, BMW, Mercedes o Renault cedieron más de un 2%. En el caso de las farmacéuticas, los retrocesos fueron a un 0,5%.

En La Rioja existe una poderosa industria de componentes del automóvil que podría, de alguna manera, verse afectada por estos nuevos gravámenes. No obstante, Daniel Rueda, secretario general del clúster de la automoción, recomienda prudencia: «No sabemos nada oficialmente, así que conviene relativizar el impacto que podría tener una medida así sobre la industria riojana». En España, en el año 2023, se fabricaron 2,4 millones de vehículos, de los que solo 51.000 (apenas el 2,1%) se vendieron en Estados Unidos. No obstante, las empresas de La Rioja no solo fabrican piezas para España, sino para toda Europa. «De todos modos, solo hemos escuchado una declaración de intenciones que no sabemos finalmente en qué se va a traducir», advierte Rueda.

El verdadero peligro para La Rioja es que los gravámenes anunciados por Estados Unidos se extendieran no solo a los automóviles finalizados, sino a los componentes: «Ese sería un problema más serio para nosotros, pero es algo de lo que de momento no se ha hablado. Aunque es verdad que cuando estas políticas proteccionistas empiezan a aflorar, tenemos que estar preparados».