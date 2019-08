Andreu acepta ser candidata a presidir un Gobierno que ya tiene «decidido» Andreu, en la firma del acuerdo el pasado miércoles. / J.M. «Tendremos 8 años, o 16 incluso, de discutir estas cosas y ponerlas en su sitio», ha recalcado Andreu al justificar su decisión de no pronunciarse sobre estos asuntos LA RIOJA Logroño Viernes, 23 agosto 2019, 12:42

La socialista Concha Andreu ha aceptado este viernes ser la candidata a presidir el Gobierno de La Rioja, cuyos miembros ha dicho que ya tiene decididos y están con «muchas ganas de salir a trabajar».

Andreu ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, quien le ha propuesto ser la candidata a la Presidencia del Ejecutivo regional, que asumirá tras la celebración del debate de investidura, los próximos 26 y 27 de agosto.

Ha asegurado que ha aceptado «encantada» asumir «esta tarea», con la que prevé que La Rioja tenga «un futuro mejor», tras su toma de posesión, prevista para el jueves 29 de agosto.

A este acto, que se celebrará por primera vez en la plaza del Parlamento de La Rioja, ha indicado que acudirán compañeros suyos de la Ejecutiva Federal del PSOE, donde ella es responsable del área de Mundo Rural; además de más de un ministro, cuyo nombre ha dicho que aún no puede confirmar.

«Yo los recibiré a todos encantada, esta es una tierra de acogida», ha subrayado Andreu, quien se convertirá en la primera mujer en presidir un Gobierno en La Rioja, después de 24 años de ejecutivos populares.

El pasado mes de julio, PSOE e IU firmaron un acuerdo programático, en el que se ha basado el documento que suscribieron estos dos partidos el pasado miércoles, 21 de agosto, junto a Podemos-Equo, que permitirá formar un gobierno «de izquierdas y progresista».

Algunas medidas del acuerdo

Este programa incluye medidas como la eliminación del concierto educativo aquellos centros sostenidos con fondos públicos que no cumplan con la función social para la que son financiados, que segreguen a los alumnos por condición de sexo y que no escolaricen a estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos, asunto sobre el que Andreu no se ha pronunciado este viernes.

Tampoco ha hecho declaraciones sobre otros aspectos de este acuerdo de gobierno de PSOE y Podemos-Equo, con el apoyo externo de IU, que incluye eliminar paulatinamente los conciertos, convenios y contratos con empresas sanitarias privadas en la región, como ocurre con la empresa Viamed-Los Manzanos, que finalizará el próximo 30 de noviembre.

«Tendremos 8 años, o 16 incluso, de discutir estas cosas y ponerlas en su sitio», ha recalcado Andreu al justificar su decisión de no pronunciarse sobre estos asuntos, ya que ha puntualizado que aún no es presidenta.

La candidata socialista prevé formar un Gobierno paritario, con nueve consejerías, una de las cuales, la de Participación Ciudadana, Derechos Humanos y Cooperación, será ocupada por Podemos, en virtud del acuerdo suscrito con la formación morada, después de que en julio pasado la única diputada de este partido, Raquel Romero, no apoyase su investidura.

En relación a su estado de ánimo en los días previos a su segundo debate de investidura, ha explicado este viernes que son «muy interesantes, muy intensos y con mucha ilusión contenida», porque ha insistido en que tiene «muchas ganas de salir a trabajar» con los futuros miembros de su Gobierno, que están «todos esperando para salir».

El próximo lunes 26 se celebrará la primera sesión del debate de investidura, en que solo intervendrá Andreu, quien presentará su programa de Gobierno.

El debate se reanudará el martes 27, con la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios PSOE, PP, Ciudadanos y Mixto -formado por Podemos e IU-, la réplica de la candidata y la votación, en la que, salvo sorpresa, será elegida presidenta de La Rioja, la única comunidad autónoma en la que aún no se ha formado gobierno tras las elecciones del pasado 26 de mayo.