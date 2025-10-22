LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotografía de un anochecer a comienzos de la primavera en la ciudad de Logroño. Justo Rodríguez

El ámbito sanitario y el empresarial de La Rioja apoyan acabar con el cambio de hora

La apuesta desde el punto de vista médico es mantener el horario de invierno por sus beneficios para el sueño y nuestra salud

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:28

Comenta

El domingo, a las 3.00 horas, serán las 2.00. Llega el cambio horario que prepara el invierno, una rutina más que siempre ... genera comentarios, ajustes y dudas sobre si dormimos una hora más o una menos. Una cuestión de arraigo pero a la que han renunciado ya muchos países en todo el planeta. La petición a la Unión Europea de Pedro Sánchez de suprimir el cambio de hora, que ya se llegó a plantear hace unos años, parece contar con un elevado consenso popular y en nuestra región, tanto desde el ámbito empresarial y económico como desde el sanitario se aboga por una estabilidad para que no tengamos que volver a retrasar o adelantar nuestros relojes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  2. 2 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  3. 3 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  4. 4

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  5. 5 El nuevo Centro Nacional del Envase se licitará por casi 11 millones de euros a finales de octubre
  6. 6 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  7. 7 Dos heridos en el choque entre un camión y un turismo en la circunvalación de Logroño
  8. 8

    La Policía cree que la escena del crimen fue manipulada para simular un robo
  9. 9

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez
  10. 10

    Amigos de la Tierra La Rioja compra la laguna de Huércanos para renaturalizarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El ámbito sanitario y el empresarial de La Rioja apoyan acabar con el cambio de hora

El ámbito sanitario y el empresarial de La Rioja apoyan acabar con el cambio de hora