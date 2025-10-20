Este fin de semana se cambia la hora para entrar al horario de invierno: ¿dormiremos más o menos? El cambio al horario de invierno implica que los días serán más cortos, especialmente en las primeras semanas tras la modificación

Como cada año por estas fechas llega el fin de semana de cambiar la hora y la pregunta es recurrente: ¿Adelantamos o retrasamos el reloj?

Con el objetivo de intentar aprovechar mejor la luz solar durante los meses más fríos, en la madrugada del domingo 25 de octubre (noche del sábado al domingo), a las 03.00 horas, los relojes se retrasarán una hora, regresando a las 02.00 horas

El cambio al horario de invierno implica que los días serán más cortos, especialmente en las primeras semanas tras la modificación. A partir de ahora, atardecerá más temprano, lo que puede afectar a la rutina diaria de muchas personas. Sin embargo, este ajuste ayuda a reducir el consumo de energía, según los expertos.

En la Unión Europea se votó hace años eliminar el cambio de hora, aunque de momento se ha seguido llevando a cabo. Este lunes, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente.

Los beneficios y desventajas del horario de verano continúan siendo objeto de discusión entre políticos y ciudadanos, con opiniones enfrentadas, Las autoridades recuerdan que, aunque el cambio de hora puede parecer un mero ajuste administrativo, puede afectar el ritmo biológico de las personas.