LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reloj de Ibercaja. Juan Marín

Este fin de semana se cambia la hora para entrar al horario de invierno: ¿dormiremos más o menos?

El cambio al horario de invierno implica que los días serán más cortos, especialmente en las primeras semanas tras la modificación

La Rioja

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:31

Comenta

Como cada año por estas fechas llega el fin de semana de cambiar la hora y la pregunta es recurrente: ¿Adelantamos o retrasamos el reloj?

Con el objetivo de intentar aprovechar mejor la luz solar durante los meses más fríos, en la madrugada del domingo 25 de octubre (noche del sábado al domingo), a las 03.00 horas, los relojes se retrasarán una hora, regresando a las 02.00 horas

El cambio al horario de invierno implica que los días serán más cortos, especialmente en las primeras semanas tras la modificación. A partir de ahora, atardecerá más temprano, lo que puede afectar a la rutina diaria de muchas personas. Sin embargo, este ajuste ayuda a reducir el consumo de energía, según los expertos.

En la Unión Europea se votó hace años eliminar el cambio de hora, aunque de momento se ha seguido llevando a cabo. Este lunes, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente.

Los beneficios y desventajas del horario de verano continúan siendo objeto de discusión entre políticos y ciudadanos, con opiniones enfrentadas, Las autoridades recuerdan que, aunque el cambio de hora puede parecer un mero ajuste administrativo, puede afectar el ritmo biológico de las personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  2. 2 Fisioterapia Pérez
  3. 3 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  4. 4

    El mundo a través de los ojos del autismo
  5. 5 Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado
  6. 6

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  7. 7

    «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»
  8. 8

    Seis aperturas más que cierres, clavo ardiendo al que se agarra el comercio local en Logroño
  9. 9

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  10. 10

    Cornago, un lugar que deja huella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Este fin de semana se cambia la hora para entrar al horario de invierno: ¿dormiremos más o menos?

Este fin de semana se cambia la hora para entrar al horario de invierno: ¿dormiremos más o menos?