A las tres de la madrugada del domingo serán las dos. EP

La mayoría de los lectores no está de acuerdo con el cambio horario y apuesta por dejar el de verano

El 77% de quienes han respondido a la encuesta de Diario LA RIOJA se muestra en contra de las variaciones y el 69% apuesta por el actual

La Rioja

Martes, 21 de octubre 2025, 14:09

El próximo domingo se producirá el tradicional cambio de hora de cada último domingo de octubre. A las tres de la madrugada serán las dos y así seguirá pasando cada año. O no. Porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó este lunes a la Unión Europea la posibilidad de la supresión de los cambios de hora. Y Bruselas asumió estudiarlo, aunque una propuesta anterior ya fue rechazada.

Ante estas noticias, Diario LA RIOJA decidió preguntar a los lectores por sus preferencias. Las respuestas han sido claras. La mayoría de quienes se han pronunciado, un 77% ha dicho que no está a favor del cambio horario. A la segunda cuestión, sobre qué horario preferiría que se quedara, un 69% ha optado por el de verano.

