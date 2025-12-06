Los ambientólogos defienden al lobo como «depredador natural del jabalí», transmisor de la peste porcina «Bajo condiciones naturales, los depredadores suelen seleccionar a las presas enfermas, heridas o debilitadas, reduciendo así de forma natural la transmisión de virus y limitando la expansión de focos infecciosos», describe Adalar

Diego Marín A. Logroño Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:29 Comenta Compartir

La Asociación de Ambientólogos de La Rioja (Adalar) se ha unido a Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra en La Rioja en su defensa del lobo como regulador natural de especies como el jabalí, animal en el que se ha detectado la peste porcina africana en Barcelona días atrás. «El lobo ibérico es, en la península, el principal depredador natural del jabalí, especie que actúa como vector fundamental en la transmisión de la peste porcina», explica Adalar, que señala que su proyecto Dipaloga se dedica a intentar mejorar la coexistencia entre lobos y ganadería extensiva en La Rioja.

«Bajo condiciones naturales, los depredadores suelen seleccionar a las presas enfermas, heridas o debilitadas, reduciendo así de forma natural la transmisión de virus y limitando la expansión de focos infecciosos», añade Adalar, que subraya que la conservación de depredadores no debe entenderse únicamente como una cuestión de biodiversidad sino como una pieza estratégica de prevención sanitaria. No obstante, recientemente el Gobierno de La Rioja, además de acordar «medidas excepcionales» en la caza de jabalíes, ha autorizado las primeras batidas para poder abatirlobos, lo que Ecologistas en Acción ha considerado «ilegal» porque supone que se haya modificado el Plan Técnico de Caza «sin procedimiento alguno y sin transparencia ni participación pública de ningún tipo, vulnerando la legislación de procedimiento administrativo».

Para los ambientólogos riojanos, «un ecosistema con poblaciones de depredadores como el lobo ibérico tiene más capacidad para regular brotes, amortiguar crisis y mantener procesos ecológicos que favorecen también a la ganadería extensiva y al conjunto del territorio». Y en un escenario con el actual, con la amenaza de la peste porcina, para Adalar «reforzar la coexistencia entre la ganadería extensiva y el lobo no solo es una medida de conservación, sino una inversión en resiliencia», ya que «el equilibrio depredador–presa no es solo un proceso ecológico, sino una herramienta esencial de salud ambiental». Los ambientólogos aseguran que los lobos ibéricos son los únicos depredadores capaces de ejercer una presión selectiva y constante sobre el jabalí, y citan trabajos científicos como los de Okarma (1995), Melis (2006) y Rodríguez-Recio (2022), que muestran que su presencia contribuye a regular estas poblaciones hasta convertirlas en más estables y menos explosivas, así como a disminuir riesgos sanitarios.

«Sabemos que la coexistencia requiere medidas, apoyo técnico y acompañamiento real tanto por parte de la Administración como de la sociedad. Los ganaderos no pueden estar solos y no debemos dejarles solos, pero también sabemos que los ecosistemas sin depredadores generan más problemas para todos», advierte Adalar. La asociación está convencida de que «el lobo cumple funciones que ningún método de control humano puede replicar con la misma eficacia, constancia y selectividad; no es una cuestión ideológica sino de funcionamiento ecológico básico, avalado por décadas de evidencia científica en Europa». Por eso Adalar, por medio de Dipaloga, hace un llamamiento a «una gestión basada en ciencia y realidad».

«La preocupación social por los daños del jabalí es comprensible, y el riesgo de la peste porcina es real, pero ignorar la función reguladora del lobo dificulta aún más la gestión. Proteger a los lobos, garantizar corredores ecológicos y trabajar de la mano con la ganadería extensiva son partes complementarias de la misma solución. Sin depredadores, los ecosistemas pierden su capacidad de control. Con ellos, ganamos estabilidad, seguridad y resiliencia», concluye Adalar.