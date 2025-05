Trump anuncia que hablará con Putin y Zelenski el lunes para poner fin al «baño de sangre» en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará este próximo lunes con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, en el principio ... de una ronda internacional de conversaciones telefónicas que emprenderá el mandatario norteamericano para poner fin al «baño de sangre» que es la guerra de Ucrania.

Las conversaciones comenzarán a partir de las 10.00, hora local de Washington D.C. (las 16.00 en España peninsular y Baleares), según ha anunciado Trump en su cuenta de su plataforma Truth Social. Además de Putin y Zelenski, Trump también hablará con líderes de la OTAN en lo que, espera, sea un «día productivo». El presidente norteamericano espera, en el mejor de los casos, «un alto el fuego y el fin de esta guerra tan violenta, que jamás debería haber ocurrido».

Estas citas telefónicas serán las primeras que Trump mantendrá desde la reunión del viernes en Estambul entre delegaciones de Rusia y Ucrania -las primeras en tres años -, durante la que concretaron un intercambio de un total de 2.000 prisioneros de guerra. El propio mandatario norteamericano comentó ayer en la cadena Fox que lamentaba la erosión que ha generado la guerra en Ucrania en ambos mandatario.

«Creo que Putin está cansado de todo esto y para él no pinta bien», ha declarado Trump. «Hay que pensar que si sus tanques no se hubieran atascado en el barro de camino hacia Kiev, la guerra habría terminado en cinco horas», ha añadido. Al ser preguntado si creía que el líder ruso era un obstáculo para la paz, Trump ignoró la cuestión e insistió una vez más en que el presidente ucraniano está prolongando una situación cada vez más asfixiante. «Es lo que siempre digo sobre él: no tiene las cartas en la mano. Está enfrentándose a un ejército enorme y sus habilidades están disminuyendo», ha indicado el mandatario norteamericano.

El plazo de 24 horas que no se cumple

El anuncio llega apenas unas horas después de que Moscú advirtiera de que Kiev tendría que hacer concesiones para que las negociaciones avancen. Así lo ha asegurado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. «Una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania (…) será posible si las delegaciones participantes alcanzan ciertos acuerdos», ha afirmado sin aclarar a qué acuerdos se refiere. «Acordamos intercambiar listas de las condiciones para un alto el fuego, el trabajo continúa, se está llevando a cabo. Rusia está preparando su propia lista y la transmitirá a Ucrania», ha añadido.

Peskov ha dicho también que, independientemente de que se produzca o no una cumbre entre Putin y Zelenski, la firma final de los documentos que se puedan llegar a acordar es otra cosa y para Moscú la persona que exactamente estampe su rúbrica del lado ucraniano «es una cuestión de principios», volviendo una vez más a poner en cuestión la legitimidad del actual presidente de Ucrania.

Trump ha repetido en varias ocasiones que pondría fin a esta guerra «en 24 horas». «Es una negociación muy fácil de llevar, pero no diré qué es, porque si no no podré usar esa negociación. (...) Lo resolveré en un día, habrá una paz entre ellos», dijo ya en marzo de 2023. Repetiría esta misma idea sucesivamente en julio del año pasado y el 18 de noviembre, en esta ocasión ya de regreso a la Casa Blanca. Sus optimistas previsiones no se han cumplido.