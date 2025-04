La ultraderecha francesa fracasa en su intento de arropar masivamente a Le Pen

«No hay mucha gente». Faltaban pocos minutos para las tres de la tarde cuando Raquel, una simpatizante de la derecha radical de 52 años, ... reconocía una de las sorpresas de este domingo. La ultraderechista Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) no logró llenar la plaza Vauban, enfrente del Palacio de los Inválidos —allí se encuentra la tumba de Napoleón—. Había convocado esta concentración en París para hacer una demostración de fuerza ciudadana tras la condena judicial el pasado lunes de Marine Le Pen, que ha sido inhabilitada a efectos inmediatos hasta 2030. Finalmente, su respuesta en la calle se ha quedado a medias tintas.

Unos pocos miles de personas se concentraron para protestar contra la sentencia por el caso de los falsos asistentes en el Parlamento Europeo. La dirección de RN reivindicó unas 10.000 personas en una mezcla de mitin y concentración en la orilla izquierda del Sena. Pero seguramente fueron menos, puesto que la capacidad de la plaza Vauban es de unas 8.000 y se quedó lejos de un lleno imponente. A la misma hora los partidos de izquierdas celebraron una contramanifestación en la plaza de la República, en otra parte de la capital. Sus organizadores reivindicaron 15.000 concentrados.

Los mismos simpatizantes lepenistas reconocían cierta frustración de no ver a más manifestantes en su acto. Organizado con el lema de «salvar la democracia», había sido impulsado para protestar contra la condena a Le Pen y a otros 24 miembros o exmiembros de RN. «Los militantes de extrema derecha tienen miedo de manifestarse en la calle y que los graben», decía Raquel, de 52 años y con orígenes españoles. «Es cierto que no hay tanta gente como esperábamos, pero lo importante no es ganar la batalla en la calle, sino en las urnas», afirmaba, por su lado, Ludovic, de 59, un jubilado y votante lepenista que llevaba una gorra roja con el eslogan «Make Europe Great Again».

Le Pen «nos necesita»

Aunque las opciones de Le Pen para participar en las elecciones presidenciales de 2027 cotizan a la baja, el relato de su partido de presentarla como una mártir no parece haber calado entre la mayoría de los franceses. Según un sondeo publicado en la revista Le Point, un 60% de ellos dice estar satisfecho con la condena a cuatro años de prisión y una inhabilitación hasta 2030. Este caso de malversación de más de 4,5 millones del Parlamento Europeo amenaza el futuro de la líder ultraderechista. Y no está claro que logre sacarle un rédito político presentándose como una víctima, reproduciendo una estrategia parecida a la de Donald Trump en Estados Unidos.

Ampliar Una de las manifestantes a favor de Le Pen. EP

El mitin en el aire libre empezó con un video de dirigentes internacionales de la derecha radical apoyando a Le Pen. Entre ellos, había Santiago Abascal, líder de Vox, quien dijo que el fallo del Tribunal de París representa «un ataque injusto y arbitrario contra la voluntad de los franceses». Luego, llegó el turno del número dos de RN, el eurodiputado Jordan Bardella, cuyo nombre suena con fuerza para presentarse en 2027. «Hemos podido contar con ella (Le Pen) estos últimos años. Ahora es ella la que os necesita, la que nos necesita a todos nosotros», aseguró el joven representante, de 29 años, que hizo de telonero de la tres veces candidata en unas presidenciales (2012, 2017 y 2022).

Denuncia de una «caza de brujas»

«Desde que soy muy joven, he conocido las vicisitudes de la política y sus injusticias (…), he conocido su brutalidad, pero nunca me rendiré», dijo Le Pen durante el principal discurso del acto. En su intervención, que duró más de media hora, se presentó como una resistente y una víctima de «una caza de brujas». También habló del «compromiso político» como «una forma de sacerdocio por el que debemos sacrificarnos». En definitiva, expresó su voluntad de continuar en política y participar en la próxima carrera hacia el Elíseo si el fallo en segunda instancia, previsto para el verano del año que viene, resulta más bajo y se lo permite.

La sentencia del lunes «no fue una decisión de justicia, sino una decisión política. (…) No solo ha deshonrado el Estado de derecho, sino también el estado de nuestra democracia», criticó la líder de Agrupación Nacional. Además, pidió «una resistencia pacífica, democrática, popular y patriota», comparando su causa a la de Martin Luther King, el histórico referente por la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos.

Tras una semana marcada por los duros ataques contra los jueces por parte de los diputados ultraderechistas, que han hablado de «magistrados tiránicos» o incluso de «golpe de Estado institucional», Le Pen se ha mostrado más prudente este domingo. Ha concentrado sus ataques contra el veredicto; la administración antifraude de la Unión Europea, que ha tachado de «totalitaria»; y organizaciones progresistas, como el Sindicato de la Magistratura. Algunos de sus adversarios, como el conservador Xavier Bertrand, habían comparado este acto con «una mala adaptación de la toma del Capitolio» del 6 de enero de 2021. Pero ha terminado siendo un mitin más bien descafeinado de una soleada tarde de primavera. No hubo ningún incidente y pocos asistentes.