Traducción de la conversación desclasificada entre Trump y Zelenski La Casa Blanca revela la transcripción de la llamada telefónica entre ambos mandatarios, que recoge la insistencia del estadounidense en las pesquisas sobre su rival político y su hijo ALAIN MATEOS Miércoles, 25 septiembre 2019, 20:32

Presidente Trump: Felicidades por tu gran victoria. Todos hemos visto desde EE UU el gran trabajo que has hecho. Has obtenido una victoria fácil cuando nadie te daba ninguna oportunidad por tu pasado. Es un gran logro. Enhorabuena.

Zelenski: Tienes toda la razón sr. Presidente. Hemos ganado a lo grande y hemos trabajado duro para ello. Hemos trabajado mucho pero me gustaría confesarte que tengo una oportunidad para aprender de ti. Tengo que decirle que hemos utilizado sus conocimientos y su experiencia en estas elecciones que eran muy singulares. Estábamos en la posición exclusiva para obtener este resultado único. Me llamaste la primera vez para felicitarme por mi victoria en las elecciones presidenciales y ahora vuelves a llamarme para felicitarme por la victoria de mi partido en las parlamentarias. Creo que estos momentos deberían repetirse más veces para que puedas llamarme y poder hablar más a menudo.

Trump: Es una buena idea. Creo que tu país está muy contento por ello.

Zelenski: Sí, cierto. Si bien tengo que decirte que estamos trabajando muy duro porque queremos drenar el pantano del país. Tenemos a gente nueva, no a los viejos políticos o a los más clásicos, sino a gente con un nuevo estilo para formar un nuevo gobierno. Para eso tú eres nuestro gran maestro.

Trump: Es muy bonito que digas eso. Nosotros vamos a invertir mucho tiempo y esfuerzo en Ucrania. Vamos a hacer más cosas de las que el resto de países europeos están haciendo y deberían hacer. Alemania no hace casi nada por vosotros, lo único que hace es hablar. Pienso que es algo sobre lo que deberíais preguntarle. Cuando hablo con Merkel, ella habla de Ucrania pero nunca hace nada. El resto de países europeos actúan de la misma manera y deberías verlo pero EE UU siempre ha sido muy bueno con Ucrania. No quisiera decir que no sea algo necesariamente recíproco porque la situación no es buena pero EE UU siempre ha sido muy bueno con Ucrania.

Zelenski: Tienes toda la razón. No es que la tengas al 100% sino al 1000%. Puedo contarte lo siguiente: hable con Merkel y me reuní con ella. También hablé y me reuní con Macron y les dije que no estaban haciendo todo lo posible para acometer las sanciones. No se estaban esforzando en hacerlas cumplir. No estaban trabajando lo suficiente para Ucrania. En teoría la UE debería ser nuestro mayor socio pero no es así, son los EE UU nuestros mayores socios y quiero agradecértelo porque EE UU está haciendo mucho por Ucrania. Mucho más que la UE sobretodo cuando hablamos de las sanciones a Rusia. También quiero agradecerte tu apoyo en el área de defensa. Estamos listos para seguir con nuestra colaboración para los próximos pasos y específicamente para la compra de más Javelins (misiles) a EE UU para propósitos de defensa.

Trump: Aunque me gustaría que nos hicieras un favor porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania lo sabe. Me gustaría que descubrieras lo que pasó con toda esta situación con Ucrania, ellos dicen Crowdstrike ... supongo que tienes a uno de las personas más adineradas... El servidor, dicen que Ucrania lo tiene. Hay muchas de las cosas que vienen de esta situación. Creo que estás rodeado de algunos de esta gente. Me gustaría tener al Fiscal General para llamarte a ti o a tu gente y pudieseis llegar a la parte más intima de la misma. Como visteis ayer esta situación terminó con una actuación muy pobre de un hombre llamado Robert Mueller, una incompetente actuación. Pero ellos decían que la mayoría había empezado con Ucrania. Cualquier cosa que pueda hacer, si es posible, es muy importante que lo haga.

Zelenski: Sí es muy importante para mí todo lo que acabas de mencionar. Para mí, como presidente, es muy importante y estamos abiertos a futuras cooperaciones. Estamos abiertos a abrir una nueva página entre las relaciones de Estados Unidos y Ucrania. Para este propósito he contactado con nuestro embajador en Estados Unidos que será reemplazado por una persona competente y con mucha experiencia y que luchará para que las relaciones de nuestros países sean mas fuertes. Espero que él cuente con tu confianza y reciba un trato personal para que podamos cooperar más. Personalmente le digo que uno de mis asistentes habló con mr. Giuliani recientemente y esperamos que pueda visitar Ucrania y podamos reunirnos. Solo quiero transmitirle una vez más que aquí está rodeado de amigos y me aseguraré tener a mi alrededor a personas con mayor experiencia. Solo quiero asegurarle que somos amigos, sr presidente, que aquí está rodeado de amigos y que podemos seguir con nuestra relación de colaboración. Yo me aseguraré de estar rodeado de grandes personas y en cuanto a la investigación, como presidente de Ucrania le aseguro que se hará de forma pública y franca. Te lo aseguro.

Trump: Bien porque escuché que teníais un gran Fiscal y no le escuchasteis y eso es realmente injusto. Mucha gente habla de ello, de la forma en la que no les escucháis y tienes gente mala involucrada en esto. mr. Giuliani es un gran hombre, un hombre respetado y un gran alcalde de Nueva York. Estaré encantado de ponerles en contacto. Le pediré que te llame junto al fiscal general. Rudy es un hombre que sabe mucho y que es muy capaz. Si puedes hablar con él sería fantástico. La exembajadora de EE UU en Ucrania era mala, ella estaba rodeada de malas personas y siempre traía malas noticias. Quiero que te enteres de aquello. Otra cosa, se habla mucho del hijo de Biden. Se dice que Biden detuvo el juicio y mucha gente habla de ello, cualquier cosa que puedas hacer con el Fiscal General sería perfecto. Biden se jactaba de haber detenido la acusación, y me parece horrible. Así que si puedes hacer algo...

Zelenski: Quería hablarte sobre el Fiscal. Primero de todo entiendo la situación y estoy al corriente. Como tenemos mayoría absoluta en el Parlamento el próximo fiscal será 100% mi persona, mi candidato. Será confirmado por el Parlamento y asumirá el cargo en septiembre. Él o ella estará al tanto de la situación, especialmente de la compañía que mencionas en la investigación. La cuestión es asegurarse de restaurar su honestidad y trabajaremos para ello. Además me pregunto si tiene algo mas de información que nos pueda ayudar y servir de utilidad para asegurarnos que se hace justicia en nuestro país con respecto al embajador de Ucrania en EE UU que creo recordar se llama Ivanovich. Fue genial que me advirtieras sobre ella porque estoy de acuerdo contigo al 100%. Ella estaba a favor del otro presidente, no me hubiese aceptado como tal.

Trump: Bueno, ella va a pasar por algunas cosas. Le pediré al sr Giuliani que lo llame y haré lo mismo con el Fiscal General Barr para llegar al fondo de la cuestión. Estoy seguro de que lo resolverás. Escuché que el fiscal fue injustamente tratado y él impartía bien la justicia, así que buena suerte. Tu economía va a ir a mejor, tienes muchos activos y Ucrania es un gran país. Tengo muchos amigos allí son gente increíble.

Zelenski: Me gustaría decirle que también tengo grandes amigos ucranianos en EE UU. La última vez que fui allí me alojé en Nueva York cerca de Central Park en la torre Trump. Hablaré con ellos y espero volver a verles en el futuro. Quiero agradecerle su invitación a EE UU, especialmente a Washington DC. Por otro lado, le aseguró que trabajaremos muy en serio en el caso. En cuanto a la economía, ambos países tienen mucho potencial y uno de nuestros objetivos es la independencia energética. Creo que podemos desarrollar este objetivo juntos. Ya colaboramos con EE UU en la compra de petróleo pero tengo muchas esperanzas en las colaboraciones del futuro. Tendremos más tiempo para discutir sobre esto y conocernos mejor. Le agradezco mucho su apoyo.

Trump: Bien. Se lo agradezco. Les diré al Fiscal General Barr y a Rudy para que le llamen. Siempre que quiera venir a la Casa Blanca está invitado, solo tiene que darnos una cita. Espero verle pronto.

Zelenski: Muchas gracias. Estaría encantado de ir y conocerle mejor en persona. Espero con ganas nuestra reunión y aprovecho para invitarle a Ucrania a la ciudad de Kiev, que es hermosa. Tenemos un hermoso país que le recibiría con los brazos abiertos. Por otro lado, el 1 de septiembre estaremos en Polonia y allí podremos vernos. Después, sería buena idea viajar a Ucrania en mi avión o quizá en el suyo que será mejor que el mío.

Trump: Bien, podemos trabajar en eso. Espero verte en Washington y también en Polonia que creo que coincidiremos en ese momento.

Zelenski: Muchas gracias, sr. Presidente

Trump: Felicidades por tu trabajo. Lo está viendo todo el mundo. No estoy seguro que haya sido tan molesto, pero felicidades.

Zelenski: Gracias sr Presidente, adiós.