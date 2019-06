Ciudadanos insta al PSOE a rectificar en su intención de pactar con UP Pablo Baena, de Ciudadanos, en una imagen de archivo. / L.R. El portavoz autonómico naranja, Pablo Baena, reprocha a los socialistas «negociar sillones» con Unidas Podemos «porque los riojanos no se merecen un cambio a peor» MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Miércoles, 12 junio 2019, 11:14

Ciudadanos ha urgido este miércoles al PSOE a «rectificar» en su intención de pactar con Unidas Podemos «porque los riojanos no se merecen un cambio a peor». Su portavoz autonómico, Pablo Baena, ha comparecido para indicar que han conocido que PSOE y UP están «negociando sillones» para formar gobierno: «el PSOE prefiere una mayoría inestable, desperdicia el cambio a mejor para coaligarse a una confluencia de siglas que integran una amalgama y parece que el pacto empieza mal porque los socios no se fían unos de otros», ha concluido.

«No queremos un gobierno del PSOE con Podemos subiendo los impuestos», ha señalado, para recordar que el miércoles pasado hubo un encuentro entre el PSOE y Cs, un primer contacto sin negociación «en el que les presentamos nuestras propuestas programáticas» y en el que se quedó en una segundareunión que no se ha producido pese a que desde Cs se ha pedido, ha dicho.

«Nos van a tener enfrente para defender a los riojanos del sablazo», ha contado el portavoz, para quien, entre las diferencias, figura la intención de los socialistas de recuperar impuestos ya eliminados. «Han preferido negociar sillones que hablar con Ciudadanos de medidas para evitar que Podemos condicione la economía regional».

«Hace una semana, Podemos no ponía condiciones a su apoyo al gobierno, ahora presionan. Ha habido cambio de criterios en siete días, no puedo ni imaginarme lo que pueden ser cuatro años», ha indicado Baena, para quien, de una forma u otra, Unidas Podemos va a condicionar el próximo ejecutivo regional.

Sobre el pacto PSOE-PR+, conocido poco antes, ha señalado que, «si ésta es la posición del PR+, la de coaligarse con un gobierno que quiere recuperar impuestos, tendrá que explicar a los riojanos por qué se suma a una coalición con políticas muy distintas a las que decía».

Ciudadanos ha ido manteniendo dos líneas de negociación, ha rememorado, una con el PSOE y otra con el PP, del que se decidió que fuera su socio preferente. Si con el PSOE no se ha pasado del primer encuentro, con el PP «sí se ha avanzado en documentos programáticos de forma más intensa».

En el caso de que finalmente se consoliden estas posiciones, de pacto entre PSOE y UP, «vamos a realizar una fuerteoposición defendiendo nuestro programa y controlando que el gobierno no se vaya de madre».