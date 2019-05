Calma antes de la tormenta Los candidatos a la presidencia del Gobierno de La Rioja dedican una tranquila jornada de reflexión al senderismo, la familia, la jardinería, La Laurel y el cine DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 25 mayo 2019, 12:42

La jornada de reflexión es la última jugada de la partida electoral. Quizá no la más importante, pero sí la más simbólica. Regulada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, durante el día anterior a las elecciones se prohíbe difundir propaganda electoral y realizar cualquier tipo de acto de campaña. En resumen, no se puede pedir el sufragio, hay que dejar tranquilo al votante para que valore las propuestas y decida a quien votar, si no tenía resuelta ya esta decisión. Y aquí es donde entra la estrategia. No se puede hablar con palabras pero sí con acciones.

Un candidato que se va al cine o al teatro, en realidad, está diciendo que apuesta por la cultura; uno que se sumerge en la naturaleza está defendiendo el medio ambiente, otro que pasa la mañana comprando en el mercado apuesta por el comercio local y el que pasa el día en familia puede mostrarse conservador, no asume riesgos. Aquí pueden caer en una trampa, como a aquellos políticos que cada verano repetían que leerían el mismo libro año tras año durante el descanso vacacional. Un paso en falso puede arruinar toda la campaña electoral, por eso hay que sumergirse en la calma antes de la tormenta.

Los políticos riojanos, en general, no han arriesgado y han sido fieles a sus propios programas. El actual presidente del Gobierno de La Rioja y candidato del PP a mantener el puesto, José Ignacio Ceniceros, estaba invitado a una boda en Bilbao junto a su esposa y su hija, pero no ha acudido (como sí su familia), 'refugiándose' en su Villoslada de Cameros natal, donde tiene previsto realizar una buena caminata por el parque natural Sierra Cebollera. Eso sí, a última hora de la tarde tiene previsto regresar a Logroño para disfrutar de unos pinchos y unos vinos en la Laurel.

Concha Andreu, aspirante socialista a la presidencia riojana, ha anunciado nada más y nada menos que trasplantará orquídeas en su casa. En nota de prensa el PSOE ha anunciado que Andreu pasará la jornada «en familia y en casa», realizando labores de jardinería pero sin renunciar a «tomar el vermú con su familia en un bar cercano». Un auténtico tres en uno, pero hay más. Junto a su esposo, su madre y su hija la candidata del PSOE también anuncia que hablará con su hijo, que está estudiando en Irlanda.

Concha Andreu. / Juan Marín

Pasear por Logroño

Pablo Baena, candidato de Cs, ha almorzado en el bar Pasarena de Logroño y ha dedicado la jornada, verdaderamente, a descansar. Tras una intensa campaña electoral ha decidido dedicar el tiempo a su pareja y a sus padres, a quienes tiene pensado visitar en Calahorra, su localidad natal, así como pasear por Logroño. Puede, por tanto, que se encuentre con Ceniceros o Andreu.

Pablo Baena. / Juan Marín

Raquel Romero, de Unidas Podemos, a tomado a primera hora un autobús rumbo a Anguiano con la intención de afrontar «una ruta de senderismo por uno de sus lugares de reflexión favoritos, los hayedos de la mancomunidad de Tobía, Matute y Anguiano». La candidata, que desciende del valle del Najerilla, también ha anunciado que dedicará unas horas a su familia y amigos antes de regresar a Logroño por la noche.

Por último, Julio Revuelta, del PR+, ha asegurado que intentará no cambiar su «rutina de todos los sábados», es decir, «hacer la compra y dar un paseo por Logroño». Pero, además, plantea la posibilidad de acercarse a Ezcaray para tomar el vermú y comer. Ya por la noche Revuelta anuncia que quedará con sus amigos para cenar «unos pinchos» y, «si hay una buena película en la cartelera, irá al cine», advierte su partido. Lo hace todo Revuelta, y solo en un día: comercio local, ciudad, entorno rural, gastronomía, cultura… Sólo le ha faltado pasear al perro.

Julio Revuelta. / Juan Marín