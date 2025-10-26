LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles

El presidente de EE UU actúa en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses que fue difundida durante el Campeonato Norteamericano de Béisbol en Ontario

T. Nieva

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:02

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que aumentará un 10% los aranceles a Canadá , un día después de que rompiera las relaciones ... comerciales con ese país en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses que fue difundida durante el primer partido del Campeonato Norteamericano de Béisbol en Ontario. Los aranceles sectoriales globales que impuso EE UU, en particular sobre los automóviles, el acero y el aluminio, golpearon duramente Canadá con pérdida de empleos y presiones sobre las empresas.

