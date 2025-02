Europa se conjura para plantar cara a Trump por los nuevos aranceles contra sectores clave para España

Europa cierra filas ante los nuevos aranceles de Donald Trump a todas las importaciones de acero y aluminio. «Estamos en contra de las tarifas injustificadas y tomaremos los pasos necesarios para proteger nuestros intereses». Estas palabras de Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea ... responsable de Comercio, resumen la postura de la Unión Europea ante los nuevos impuestos firmados por el mandatario estadounidense desde su avión presidencial.

Todos coinciden en el impacto de la medida. «Estados Unidos estaría imponiendo gravámenes a sus propios ciudadanos, elevando los costes para las empresas y alimentando la inflación», declaró Gill. Pero la postura se resquebraja a la hora de adoptar una respuesta conjunta. Unos, como el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, apuestan por ser cautelosos: «Tenemos la unidad y las herramientas necesarias para responder, si es que se da el caso». Y otros son más beligerantes, como el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, que ha pedido a la Unión Europea la imposición de aranceles de forma inmediata. «Ya impuso esos aranceles en 2018 y entonces respondimos. Ahora replicaremos de nuevo», señaló.

Bruselas aún no ha desvelado cuál será su estrategia ni a qué sectores impondrá gravámenes. La semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que «estamos preparados». Sin embargo, no cierra la puerta a negociar con Trump y mantener una «postura pragmática» para evitar una guerra comercial entre las dos potencias. Hoy, la dirigente comunitaria se reunirá en París con el vicepresidente estadounidense J. D. Vance, que acude a la capital francesa para asistir a una cumbre sobre inteligencia artificial.

En juego están más de 850.000 millones de euros, cifra que ambos bloques movieron en intercambios comerciales en numerosos sectores. «Nuestra prioridad es continuar por el camino de la cooperación, un conflicto comercial solo conoce perdedores en el largo plazo», destacó el ministro de Economía y Protección del Clima de Alemania, Robert Habeck.

Cautela en España

La amenaza arancelaria a estos sectores no es nueva. «Trump los impuso en 2018 y Biden los mantuvo con pequeños cambios durante su mandato», explica a este periódico el director general de Siderex, asociación clúster de siderurgia en el País Vasco, Asier San Millán.

Las nuevas imposiciones se dirigen contra sectores exportadores clave en la economía española: acero y aluminio por un lado y, por otro, la construcción de aerogeneradores. Este último se confirmará hoy con la publicación de un arancel «antidumping» del 28,55% sobre las torres eólicas fabricadas en España por presunto dumping en la venta de estos productos desde la Península Ibérica.

En disputa hay 500 millones de euros, correspondientes a las ventas de estos metales a Estados Unidos. España es el décimo exportador de acero a este país, con unas ventas de 290.000 toneladas que ya en la anterior etapa Trump sufrieron un recorte del 50%. En cuanto al aluminio, España ocupa la posición vigésimo octava, con 19.664 toneladas en 2024 con valor de 128,9 millones. «Es pronto para hacer una valoración, no conocemos la letra pequeña», exponen fuentes del sector siderúrgico. No obstante, su preocupación no son las tarifas estadounidenses, sino la repercusión de las mismas. «Esto puede provocar que el acero chino inunde Europa y se desplomen los precios, y no podamos competir. Eso sí sería una tragedia», afirman.