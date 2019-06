Autónomos, sí, pero por obligación Dos terceras partes de los emprendedores reconoce que, si pudieran la oportunidad, preferirían tener un empleo como asalariado LUCÍA PALACIOS Madrid Martes, 11 junio 2019, 07:00

Pese a que hoy en día ser emprendedor está incluso de moda, la mayor parte de ellos desearía no haber montado un negocio propio, según se desprende del Informe Infoempleo Adecco publicado recientemente. Y es que, pese a que el 60% de los profesionales autónomos y/ freelance de nuestro país afirman ser más felices desde que trabajan de forma independiente, dos de cada tres (un 66%) reconoce que, si tuviesen la oportunidad, preferirían tener un empleo por cuenta ajena, algo que suele dar una mayor seguridad y menos preocupaciones.

De hecho, casi siete de cada diez emprendedores (concretamente un 68,82%) admite que lo son por necesidad u obligación, un porcentaje que se ha elevado diez puntos con respecto a 2017, mientras que apenas un 31% lo hace por una cuestión de oportunidad.

Quizá por esto los malos datos que vienen registrando en estos últimos meses este colectivo sorprende menos, ya que en época de recuperación, la mayor parte de trabajadores opta por encontrar un empleo como asalariado. De hecho, el número de autónomos en los primeros cinco meses del año crece un 60% menos de lo que lo hacía el año pasado. Así, si en 2018 se registraron 56.720 afiliados más en este periodo, en lo que va de año solo se han incrementado en 23.192. Es más, en mayo el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sumó 11.114 afiliados más respecto a abril, lo que supone el menor alza de un mes de mayo desde 2012. Además, en mayo de 2018 todas las comunidades autónomas sumaron emprendedores, mientras que en mayo de este año fueron tres las que perdieron trabajadores por cuenta propia: Aragón, con 1.151 autónomos menos que en abril; Navarra, con 115 autónomos menos; y La Rioja, con 49 empresarios menos.

Por ello, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha pedido al nuevo Gobierno que sitúe a este colectivo «en el centro de su agenda» para intentar «mejorar» estos datos y conseguir «un empleo estable y de calidad».

Pero no son solo los autónomos los únicos a los que le gustaría cambiar de trabajo, sino que se trata de un deseo que comparten más de la mitad de los españoles, si se tiene en cuenta que un 55,1% de los profesionales están buscando empleo de forma activa, ya que el 53% de los encuestados en este informe no se siente valorado en su trabajo y en el 39,3% de los contratos no se reflejan las condiciones reales del puesto que desempeñan.