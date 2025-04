«Ahora tenemos poco que perder y muchísimo que ganar»

A pesar de la paliza del viaje por carretera hasta Andalucía y su vuelta en dos días con dos partidos de cuartos de final del ' ... play off' de la Liga Iberdrola de por medio, la entrenadora del Ocisa Haro Rioja, Esther López, reconocía estar aún «flotando» tras haber logrado el pase a semifinales, algo que no se conseguía desde hacía nueve años.

– ¿Cómo están viviendo la entrada en semifinales?

– Estamos súper contentas, es una satisfacción enorme. Al final, sabíamos que veníamos de una dinámica positiva. A pesar de la victoria aquí por 3-0, sabíamos que el partido allí iba a ser totalmente diferente, y así fue. El domingo nos repusimos del resultado adverso del sábado y firmamos un partido de 'tuya y mía' y al final se decantó de nuestro lado. Nosotras en ningún momento quitamos la cara al juego y supimos mantener esa tranquilidad y confianza para ir paso a paso y provocar el error de ellas.

– Y es que lucharon cada punto hasta el final, porque estuvo muy igualado.

– Nosotras tuvimos una bola de partido que fue ese 14-15, en el que Fernanda falló el saque y luego ellas tuvieron tres bolas para cerrar el duelo, pero nosotras provocamos el error que nos dio la victoria. Yo creo que ha sido una serie muy bonita en cuanto al juego de ambos equipos.

– En una disputa al más alto nivel como esta, ¿ha sido la mentalidad un factor determinante?

– Sí, ahora mismo es más importante mantener el estado anímico positivo. A estas alturas de la temporada hay mucha fatiga muscular y hay momentos en los que el cuerpo no llega. Pero si tienes la templanza de afrontar momentos de tensión o momentos malos de juego, puedes ser capaz de gestionar la cabeza para darle la vuelta y seguir peleando.

– Ha sido una temporada irregular, con una primera parte más floja y una segunda increíble. ¿Esperaban antes de Navidad estar donde están ahora?

– Sinceramente, no. La Liga ha estado muy condicionada por las lesiones, especialmente por la baja de Fernanda durante dos meses y la lesión de Paula, un esguince de grado casi 3. Ha habido varias lesiones que han mantenido a jugadoras fuera y hemos trabajado con menos herramientas. Pero hemos tirado para adelante con lo que teníamos y la segunda vuelta ha sido espectacular. Y estar en semifinales... Para nosotras es un sueño.

– ¿Cómo afrontan la próxima eliminatoria, ante el Heidelberg Volkswagen, líder de la liga?

– Con la sensación de que tenemos mucho que ganar y nada que perder. Vamos a ir con una mentalidad súper positiva y mucha valentía. Además jugaremos el primero en El Ferial, con el apoyo de la gente, que está con nosotras a muerte ahora mismo. Espero llenar El Ferial con la Marea Azul y que los equipos sientan esa presión que sienten cada vez que se juega aquí para complicarle la serie a Heidelberg.

– ¿Es el peor rival posible?

– No, somos el único equipo que les hemos ganado en la liga regular. Ellas vienen con la duda. En su casa perdimos por 3-2 y aquí les ganamos 3-1. Aún así no va a ser fácil. Pero estamos en una dinámica súper positiva, tenemos poco que perder y muchísimo que ganar. ¿Y por qué no? Me siento súper orgullosa.