Zabala logra una plácida clasificación

José Martínez Glera Logroño Sábado, 8 de febrero 2025, 21:26

Javier Zabala y Arkaitz Eskuza ya están en el 'play off' que abre la puerta de semifinales del Parejas B. El riojano cedió su puesto a Murua en Segura, pero celebró la victoria de igual manera, 8-22. Ahora tiene una semana más para recuperarse ... de sus maltrechas manos y pensar en ese 'play off', porque el partido que resta es intrascendente para la clasificación, aunque no para definir el cruce.

Cuando un partido de parejas, y más de torneo, no alcanza los 300 pelotazos y se queda en unos pobres 39 minutos algo no ha ido bien sobre la cancha. Y eso pasó en Segura en el duelo que abría la tarde. Senar y Elizagi, sustituto de Eskiroz, y clasificados para las semifinales no se jugaban nada y, además, se toparon con una pareja para la que el partido suponía certificar su pase al 'play off'. Mayor motivación, pero sobre todo más juego. De ahí los números de un marcador que concluyó con un clarísimo 8-22. Senar marcó territorio con un primer tanto, y de saque, pero poco le duró la superioridad ya que pasó de ese corto 1-0 a verse 1-7 y tener la sensación de que no era el día. Hasta seis errores cometieron en ese tramo. Murua sumó el cuarto tanto, de aire al rincón. Los errores se sucedían en la pareja de Baiko, mientras que la de Aspe apostaba por el golpe seguro, pero dando velocidad a la pelota. Murua aceleraba el enfrentamiento con su dinamismo y Ezkuza golpeaba a la esférica hasta obligar a Elizegi, que veía imposible superar la línea de pasa en buenas condiciones. Inaxio Errandonea sonría en la grada en una semana diferente en Aspe, en la que Fernando Vidarte ha pasado el mando a su hijo Jorge. Cuarta generación. Pero sobre todo sonreía porque veía a un Eskuza pletórico, firmando uno de sus mejores partidos del torneo. Yhay esperanzas puestas en el alavés. Murua y Eskuza se distanciaban en el marcador se iban al descanso con una clara ventaja, 5-12, aunque lo mejor estaba por llegar. El zaguero golpeaba con su derecha con fluidez y elegancia. Con el partido roto, puso la pelota en el rebote alcanzar el décimo cuarto tanto y repitió en el décimo séptimo. Yen el siguiente obligó a Elizegi a meter la mano de botivolea, sin éxito, para evitar el tercero. Una delicia.

