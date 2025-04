Zabala, «nada contento» con las pelotas elegidas para el partido contra Altuna

No podía estar más contrariado Javier Zabala tras la elección de material de cara al partido del domingo en San Sebastián ante Altuna III, correspondiente ... a la segunda jornada del Manomanista.

El logroñés afrontará en el Atano III un partido crucial para la supervivencia en la liguilla ya que se miden los dos perdedores de la sesión inaugural del torneo. Y el riojano consideraba en el frontón donostiarra que era el amezquetarra el más favorecido con las pelotas entregadas para seleccionar las esféricas de cara al duelo del domingo.

Era muy claro Zabala. «No estoy nada, nada contento con ninguna de las pelotas. La verdad es que me han parecido todas iguales, tanto las que hemos elegido como las que no, que solo iban por abajo. Ninguna un poco viva, nada», explicaba. Y llegaba al punto de afirmar: «Creo que no hacía falta ni que viniera hoy a Donosti a probar las pelotas porque eran todas iguales. Todas andaban por el suelo, pero por abajo no se levantaban nada y eran súper toscas. La verdad que no me han gustado nada de nada», insistía, para volver a resaltar que «el seleccionador de pelotas podría haber puesto las cuatro sin hacernos venir porque no había ninguna diferente».

Y con estas armas, Zabala sabe que el vigente campeón se convierte en un animal competitivo más peligros si cabe. «Creo que son pelotas con las que voy a sufrir mucho y que, para el juego que hace Jokin, muy rematador, son muy buenas porque le van a permitir meter mucho ritmo adelante y mover de un lado a otro», analizaba, y valoraba que, para evitar que el guipuzcoano se sienta cómodo sobre la cancha, debe «mantenerlo atrás y ver si luego responden las pelotas, pero creo que no. Me intentará meter en su juego y yo tengo que alejarlo del frontis. Por ahí van a pasar mis opciones de victoria».

El riojano ha visto muy bien a Altuna: «Creo que va a salir más agresivo que nunca y súper peligroso. Ya vimos el año pasado que perdió el primer partido y luego le dio la vuelta a la situación. Ya sabemos también que, además, golpe para atrás tiene como nadie, mete la pelota muy bien en la mano». El juego de Javier pasa por «buscar la altura para que a la hora de que me remate y que me busque las líneas lo haga de manera más complicada. Y, sobre todo, tener piernas rápidas, estar superatento a la jugada que me vaya a hacer y buscar altura a la hora de defenderme».

Jokin Altuna sí que se mostraba satisfecho con las pelotas. «Tienen buen aspecto, pero prefiero hablar del material el domingo. Las sensaciones cambian bastante de la elección al día del partido. Ya me sucedió el domingo en el Astelena. Tuve sensaciones muy distintas», incidió el de Amézqueta.

Altuna III retiró dos pelotas de 104.8 gramos y 104.7, mientras que Zabala separó dos esféricas de 104.9 y 105.3 gramos.