Darío prepara su derecha en el partido que jugó el sábado en Agoncillo. JUSTO RODRÍGUEZ
Pelota

Triunfo de pico y pala para Darío y Eskiroz

Este domingo tocó sudar mucho y ponerse el mono de trabajo en un partido que no fue de fino estilismo sino de insistencia

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 17 de agosto 2025, 22:19

Suma y sigue. Nuevo triunfo de Darío y Eskiroz, ante Agirre y Eskuza (15-22) que continúan liderando la clasificación del Masters Caixabank Serie ... B con una hoja de servicios inmaculada: cinco partidos, cinco victorias.

