Triunfo de pico y pala para Darío y Eskiroz

Suma y sigue. Nuevo triunfo de Darío y Eskiroz, ante Agirre y Eskuza (15-22) que continúan liderando la clasificación del Masters Caixabank Serie ... B con una hoja de servicios inmaculada: cinco partidos, cinco victorias.

Este domingo tocó sudar mucho y ponerse el mono de trabajo en un partido que no fue de fino estilismo sino de pico y pala. Y es que Eskuza arrancó el partido dominando en la zaga y poniendo la inercia del juego a su favor. El zaguero de Llodio encontraba con facilidad las piedras más altas del frontis del Arizbatalde y asfixiaba a Eskiroz contra la pared del rebote.

Aún así, la pareja azul se remangó, sabedores de que las notas se ponen a final de curso. Tocaba aguantar el temporal. Tampoco fue un dominio que se reflejara excesivamente en el marcador, que apenas reflejaba ventajas mínimas para una u otra pareja. La igualdad fue la nota predominante en la primera parte del choque.

A partir del empate a 9 los líderes del Masters tiraron de oficio para romper el partido a su favor con un parcial de 2-11. Darío dio un paso adelante, tuvo más protagonismo en el juego y desesperó a Agirre, que no encontraba manera de superar al delantero de Ezcaray.

Por su parte, Eskiroz seguía con su plan de juego mientras que a Eskuza cada vez le costaba más encontrar el verde del frontón de Zarauz (finalizó el partido con ocho errores).

Este lunes se celebra en Bilbao la final del Torneo Bizkaia No se detiene la pelota profesional que este lunes hace parada en las fiestas de Bilbao para celebrar la final del Torneo de Bizkaia, que enfrenta a los equipos Oiz y Sollube. La competición se juega con un formato diferente, un partido de cada modalidad por tarde. Así, hoy (18.30) se arrancará con el Cuatro y medio entre Agirre y Peio Etxeberria. Más tarde, turno para la cita de parejas: Artola-Albisu contra Elordi-Zabaleta. Y se finaliza la tarde con un mano a mano entre Bakaikoa y Exposito.

Se llegó el segundo descanso con un tanto de los azules que define bien lo que fue el partido. Defensas de Eskiroz y Darío, que llega a contracancha para responder a un gancho, y finaliza en el siguiente pelotazo el de Ezcaray con un gancho (11-18).

Con el partido sentenciado se anotó una pequeña reacción de la pareja colorada (14-20) que solamente sirvió para maquillar el resultado final (15-22). Continúa el idilio veraniego de Darío, que regresará el día 30, contra Senar-Gaskue, en Irurzun.