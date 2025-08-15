LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Javier Zabala coge aire después de un tanto intenso. SONIA TERCERO
Pelota

Mucho trabajo sin recompensa para Zabala y Mariezkurrena

La pareja riojano-navarra perdió frente Altuna e Imaz en un duelo del Masters marcado por el enorme desgaste físico debido al fuerte calor

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:00

Trabajo, y mucho, sin recompensa. Zabala y Mariezkurrena no pudieron ayer en Azkoitia con Altuna e Imaz (22-19). Partido igualado, de menos a ... más por parte de los cuatro pelotaris. Primer tropiezo para los líderes, Zabala y Mariezkurrena, mientras que Altuna-Imaz regresan a la senda de la victoria (tercera en cinco apariciones).

