Mucho trabajo sin recompensa para Zabala y Mariezkurrena

Trabajo, y mucho, sin recompensa. Zabala y Mariezkurrena no pudieron ayer en Azkoitia con Altuna e Imaz (22-19). Partido igualado, de menos a ... más por parte de los cuatro pelotaris. Primer tropiezo para los líderes, Zabala y Mariezkurrena, mientras que Altuna-Imaz regresan a la senda de la victoria (tercera en cinco apariciones).

Este viernes festivo Zabala echó de menos al Mariezkurrena dominador, que ayer no apareció, además de necesitar más eficacia a la hora de acabar los tantos.

No fue bueno el principio del partido. Muchos errores, sin ritmo, aplatanados los protagonistas por el fuerte calor. Les costó a los cuatro entrar en partido. Primero se escaparon azules (2-5) pero colorados respondieron rápidamente (6-5).

ALTUNA-IMAZ 22 - 19 ZABALA-MARIEZKURRENA Duración: 72 minutos

Pelotazos: 604.

Saques: Altuna, 0; Zabala, 1.

Faltas: Altuna, 0; Zabala, 1.

Ganados: Altuna, 10, Imaz, 0; Zabala, 10, Mariezkurrena, 2.

Perdidos: Altuna, 3, Imaz, 4; Zabala, 4, Mariezkurrena, 7.

Marcador: 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-5, 6-5, 6-9, 7-9, 7-10, 8-12, 10-12, 10-13, 14-13, 14-15, 15-15, 15-16, 17-16, 17-17, 20-17, 20-18, 21-18, 21-19 y 22-19 .

Incidencias: Frontón de Azkoitia. Muy buena entrada y mucho calor.

A partir de ese momento mejoró el nivel de la pelota que se estaba viendo y llegaron tantos muy aplaudidos. Una pelota de Zabala que corrió por pared y dejó a Altuna con el molde (6-7), un derechazo muy largo y bien cruzado de Mariezkurrena (6-9), una gran defensa de Zabala que no tuvo premio en el tanto más largo hasta el momento (8-10) o una apertura de aire de Zabala, junto a la pared (8-11).

Se llegó al primer descanso con ventaja azul gracias a un saque-remate de gancho del riojano (8-12). Pero la vuelta al juego fue para colorados, más centrados y mejor físicamente. Fueron los peores momentos de Zabala y de Mariezkurrena (14-13).

Un error de Altuna devolvió las tablas al electrónico (14-14), antes de un gran gancho de Zabala para que azules retomaran el mando del partido, solo por un momento porque Altuna respondió a un dos paredes de Zabala dejando la pelota a un centímetro de la chapa, junto a la pared (15-15).

Los tantos caían para ambos lados, sin dominadores claros, mientras el duelo entraba en la fase decisiva. Por delante al segundo descanso colorados (18-17).

Fueron más eficaces en el tramo final los colorados. Altuna cerró el partido con una gran volea (22-19). Mención especial para el 20-18, en el que los cuatro pelotaris atacaron, defendieron, se dejaron el alma, firmaron alcanzadas imposibles, golpearon como boxeadores sonados y terminaron tumbados, boqueando, con el respetable en pie agradeciendo su esfuerzo.