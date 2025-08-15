LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los protagonistas del torneo de Ezcaray. LR
Pelota

Lerena y Javier Altuzarra conquistan el Tenorio

El torneo organizado por el Club de Pelota de Ezcaray se cerró este jueves con éxito de participación y de público

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:17

El frontón Tenorio de Ezcaray acogió este pasado jueves las finales del torneo de pelota que organiza el club de pelota de la localidad. ... Se puede afirmar que ha sido una edición exitosa, contando con el respaldo del público desde la primera jornada, a principios del mes de julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
  2. 2

    Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano
  3. 3

    El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»
  4. 4 Estos son los 761 viticultores riojanos que recibirán el segundo plan de ayudas del Gobierno
  5. 5 El incendio de Mansilla, activo pero con buena previsión
  6. 6

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  7. 7 Estas son las gasolineras más baratas de La Rioja
  8. 8

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  9. 9 Un logroñés detenido por vender camisetas y bolsos falsos
  10. 10

    Misterio en el Sena: hallan cuatro cadáveres cerca de París

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Lerena y Javier Altuzarra conquistan el Tenorio

Lerena y Javier Altuzarra conquistan el Tenorio