Lerena y Javier Altuzarra conquistan el Tenorio

El frontón Tenorio de Ezcaray acogió este pasado jueves las finales del torneo de pelota que organiza el club de pelota de la localidad. ... Se puede afirmar que ha sido una edición exitosa, contando con el respaldo del público desde la primera jornada, a principios del mes de julio.

La tarde arrancó en el frontón Tenorio con las disputas de las finales de las dos categorías Promesas. En Segunda categoría el triunfo fue para la pareja formada por Iker y Juan, que se impusieron a la dupla integrada por Iker y Marco Lladó (18-8).

En la final de Primera categoría fueron Pataca y Eñaut los vencedores en el duelo que les enfrentó a la pareja Clemente-Ramos (15-22).

Había mucha expectación por ver la final de categoría Sénior. Partido con cuatro viejos conocidos de la pelota aficionada riojana. Por un lado, Gutiérrez y Jorge Altuzarra. Por otro, Lerena y Javier Altuzarra. Y después de una intenso partido, el marcador reflejó una clara victoria para Lerena y Javier Altuzarra por 11-22. Chapela y trofeo para los vencedores, foto final con finalistas, autoridades y patrocinadores, y la sensación de que en Ezcaray se respira pelota por los cuatro costados.