Iker Larrazabal dinamita el Manomanista con su triunfo

José Martínez Glera Logroño Lunes, 14 de abril 2025, 11:40

Iker Larrazabal dinamitó en menos de cincuenta minutos el Manomanista 2025. El alavés ganó a Jokin Altuna, actual campeón, por 22-14 en su primer ... partido en la liguilla de cuartos. Y no venció con apuros, como en octavos ante Ezkurdia, sino con auroridad, seguro de lo que estaba haciendo en todo momento. No se dejó intimidar por el nombre y el currículum de su rival, al que no se vio cómodo en ningún momento. El día 20, en San Sebastián, se medirá a Javi Zabala con el peligro de quedar eliminado el que pierda. Dos días antes, el 18 y en Labastida, Darío se cruza con Larrazabal.

El alavés sumó el primer tanto, pero cuando Altuna le endosó un 6-0 pareció volver todo a la normalidad. Sin embargo, Larrazabal es un pelotari irreverente, ajeno a las costumbres. Apostó por darle volocidad a la pelota. Apelaba a su volea, con bote o sin ella, para abrir la esférica, carambolas incluidas, pero también para imprimir violencia. Se sentía cómodo en los medios porque, además, estaba viviendo el partido que esperaba. Todo lo cotrario que Altuna, que no lograba la ruptura. Vio cómo le empataba su rival a 6, 8, 10 (de rebote) y 11 tantos. Este último fue determinante. Perdía por 11-10, pero Altuna erró de aire y le dio el saque. Enlazó cuatro tantos más, uno de ellos de saque, arma con la que hizo daño. Y se fue hasta el 11-15. La diferencia resultaría insalvable. Calma Larrazabal pensaba con claridad. No se calentaba. Una dejada y un saque pusieron a Altuna a dos tantos, pero el alavés reestableció la diferencia de cuatro hasta que erró con su derecha para darle el tanto diesiete al amezquetarra, que seguía dando muestras de incomodidad. Mandó Altuna la pelota a la chapa inferior y ahí se quedó. Dos saques consecutivos acabaron por desencajar al campeón. El partido estaba echó. No pudo meter la zurda en el veintiuno y tampoco acertó en el siguiente. El Astelena aplaudió incrédulo, aunque reaccionó al mérito del novel. Se lo merecía Larrazabal. En el partido del Manomanista Serie B, Aldabe se estrenó con victoria al derrotar a Egiguren V por 18-22.

