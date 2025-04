Eloy Madorrán Logroño Viernes, 11 de abril 2025, 22:56 Comenta Compartir

«No sé cuántos pelotazos habrán sido pero ha sido un partido de mucha intensidad», confesaba Darío recuperando aún el resuello. «Muchos tantos, en vez de jugar cogiendo altura intentábamos jugar a los pies para que no nos apretasen de volea y gancho y no salíamos del cinco», explicó.

«En la segunda parte, por suerte, he acertado un poco más, he cogido el saque, he sido valiente, he acertado con el remate y ahí está el resultado», continuó argumentando.

Para el de Ezcaray, no se ha notado la falta de rodaje de Zabala: «Eso se suele notar al principio del partido. Y él ha empezado mejor; al que le estaba costando era a mí. Y al final, con el partido más duro, ha sido un tema de acertar en las decisiones».

